«Не-такое» лето: синоптик рассказала, какой будет погода в эти выходные

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Вечканова Елена
Предстоящие
выходные обещают быть в Украине весьма разнообразными в плане погодных условий.
По словам украинского синоптика Наталки Диденко, приазовский циклон,
контролирующий дождевую прохладу последние несколько дней, продолжит влиять на
нашу страну — но не столь интенсивно.
В некоторых областях Украины 5-6 июня продолжит дождить. Фото из открытых источников
Как сообщила
специалистка в личном Telegram-канале, в субботу, 5 июня, особых осадков
стоит ожидать жителям восточного и южно-восточного региона, отдельных
центральных областей, а также Прикарпатье и в самих горах. По словам Диденко,
туристам, собравшимся исследовать горные тропы, следует быть предельно
внимательными.
Большинство
северных регионов, а также Волынь, Тернопольская, Хмельницкая, Ровненская,
Винницкая и почти вся Черкасская области предстоящую субботу должны
провести без дождей — разве что с кратковременными. Похожая погода ожидается и в
Николаевской и Одесской областях.
А вот в
воскресенье, 6 июня, периодически дождить будет практически на всей территории
страны. Синоптик отмечает, что в отдельных регионах такие осадки могут
сопровождаться грозами и серьезными порывами ветра.
Впрочем, есть и
хорошие новости — температура воздуха станет куда более щадящей и похожей на
летнюю. По словам Диденко, в среднем на выходных в Украине будет от 18 до 23
градусов тепла. Исключением может стать лишь восток страны в субботу — там столбики
термометров опустятся немного ниже (+15…+19°С).
Несмотря на то,
что дождь вряд ли обойдет стороной столицу в этот уик-энд, Наталка Диденко обещает
комфортное тепло в пределах +20 градусов.
А вот с понедельника,
после относительного затишья, Украину снова накроет затяжными дождями.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой погодный прогноз для украинцев делают метеорологи на весь предстоящий июнь.
Также на портале вы можете узнать, каким в плане погоды будет лето-2021. Почему специалисты уже назвали его аномальным, читайте в нашем материале.
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