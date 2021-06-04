«Не-такое» лето: синоптик рассказала, какой будет погода в эти выходные

Предстоящие выходные обещают быть в Украине весьма разнообразными в плане погодных условий. По словам украинского синоптика Наталки Диденко, приазовский циклон, контролирующий дождевую прохладу последние несколько дней, продолжит влиять на нашу страну — но не столь интенсивно.



В некоторых областях Украины 5-6 июня продолжит дождить. Фото из открытых источников

Как сообщила специалистка в личном Telegram-канале, в субботу, 5 июня, особых осадков стоит ожидать жителям восточного и южно-восточного региона, отдельных центральных областей, а также Прикарпатье и в самих горах. По словам Диденко, туристам, собравшимся исследовать горные тропы, следует быть предельно внимательными.

Большинство северных регионов, а также Волынь, Тернопольская, Хмельницкая, Ровненская, Винницкая и почти вся Черкасская области предстоящую субботу должны провести без дождей — разве что с кратковременными. Похожая погода ожидается и в Николаевской и Одесской областях.

А вот в воскресенье, 6 июня, периодически дождить будет практически на всей территории страны. Синоптик отмечает, что в отдельных регионах такие осадки могут сопровождаться грозами и серьезными порывами ветра.

Впрочем, есть и хорошие новости — температура воздуха станет куда более щадящей и похожей на летнюю. По словам Диденко, в среднем на выходных в Украине будет от 18 до 23 градусов тепла. Исключением может стать лишь восток страны в субботу — там столбики термометров опустятся немного ниже (+15…+19°С).

Несмотря на то, что дождь вряд ли обойдет стороной столицу в этот уик-энд, Наталка Диденко обещает комфортное тепло в пределах +20 градусов.

А вот с понедельника, после относительного затишья, Украину снова накроет затяжными дождями.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой погодный прогноз для украинцев делают метеорологи на весь предстоящий июнь.

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