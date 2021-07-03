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Главная Новости Общество события В Украине призвали отменить выступление российского певца на Atlas Weekend
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В Украине призвали отменить выступление российского певца на Atlas Weekend

Все дело в выступлениях на частных мероприятиях Александра Лукашенко

сегодня, 10:30
Автор:

Елизавета Черных

Выступление популярного российского исполнителя Валерия Меладзе в рамках фестиваля Atlas Weekend хотят отменить из-за того, что ранее певец выступал на частных мероприятиях Александра Лукашенко. 

В Украине призвали отменить выступление российского певца на Atlas Weekend

Валерий Меладзе - фото из открытых источников

Таким образом, в обращении, подписанном ОО Украины, организаторов масштабного музыкального фестиваля призвали исключить Меладзе из перечня выступающих. Кроме того, призывают отказаться и от выступлений других российских знаменитостей, которые давали концерты для Лукашенко, пишет OBOZREVTEL cо ссылкой на Детектор Медиа. 

"Мы были поражены анонсированным участием в фестивале российского певца Валерия Меладзе, который отметился выступлениями на частных концертах для семьи и соратников самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко... Призываем организаторов Atlas Weekend отказаться от участия российских артистов, которые служат авторитарному режиму", – сказано в заявлении. 

Обращение поддержали многие общественные организации. 

Напомним, что в мае стало известно, что одним из хедлайнеров масштабного фестиваля Atlas Weekend станет популярный российский исполнитель Валерий Меладзе. Большинство пользователей социальной сети обрадовались приезду Меладзе, однако некоторые фолловеры высказали недовольство в комментариях.

Ранее портал "Комментарии" писал, что российский музыкант Алишер Валеев, более известный как Morgenshtern, обжаловал внесение его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Работники суда отмечают, что истец просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращению в Министерство культуры и информационной политики Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.



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Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/v-ukraine-prizvali-otmenit-vyistuplenie-meladze-na-atlas-weekend.htm?_ga=2.8963637.1243918713.1624790748-227395441.1620644266&_gl=1*1wjqg7o*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYyNTI4ODU1Ni42MC4xLjE2Mj
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Обусуждения

Брат

сегодня, 10:23

Украина становиться страной-зомби!!! А что делают с зомби??!! Спросите у своих хозяев-пендосов.Правильно-мочат из всех стволов.Но я предпочитаю напалм-надежнее и Землю очищает от идиотов.

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