В Украине призвали отменить выступление российского певца на Atlas Weekend

Выступление популярного российского исполнителя Валерия Меладзе в рамках фестиваля Atlas Weekend хотят отменить из-за того, что ранее певец выступал на частных мероприятиях Александра Лукашенко.

Валерий Меладзе - фото из открытых источников

Таким образом, в обращении, подписанном ОО Украины, организаторов масштабного музыкального фестиваля призвали исключить Меладзе из перечня выступающих. Кроме того, призывают отказаться и от выступлений других российских знаменитостей, которые давали концерты для Лукашенко, пишет OBOZREVTEL cо ссылкой на Детектор Медиа.

"Мы были поражены анонсированным участием в фестивале российского певца Валерия Меладзе, который отметился выступлениями на частных концертах для семьи и соратников самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко... Призываем организаторов Atlas Weekend отказаться от участия российских артистов, которые служат авторитарному режиму", – сказано в заявлении.

Обращение поддержали многие общественные организации.

Напомним, что в мае стало известно, что одним из хедлайнеров масштабного фестиваля Atlas Weekend станет популярный российский исполнитель Валерий Меладзе. Большинство пользователей социальной сети обрадовались приезду Меладзе, однако некоторые фолловеры высказали недовольство в комментариях.

Ранее портал "Комментарии" писал, что российский музыкант Алишер Валеев, более известный как Morgenshtern, обжаловал внесение его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Работники суда отмечают, что истец просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращению в Министерство культуры и информационной политики Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!