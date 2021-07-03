В Украине призвали отменить выступление российского певца на Atlas Weekend

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Елизавета Черных
Выступление популярного российского исполнителя Валерия Меладзе в рамках фестиваля Atlas Weekend хотят отменить из-за того, что ранее певец выступал на частных мероприятиях Александра Лукашенко.
Валерий Меладзе - фото из открытых источников
Таким образом, в обращении, подписанном ОО Украины, организаторов масштабного музыкального фестиваля призвали исключить Меладзе из перечня выступающих. Кроме того, призывают отказаться и от выступлений других российских знаменитостей, которые давали концерты для Лукашенко, пишет OBOZREVTEL cо ссылкой на Детектор Медиа.
"Мы были поражены анонсированным участием в фестивале российского певца Валерия Меладзе, который отметился выступлениями на частных концертах для семьи и соратников самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко... Призываем организаторов Atlas Weekend отказаться от участия российских артистов, которые служат авторитарному режиму", – сказано в заявлении.
Обращение поддержали многие общественные организации.
Напомним, что в мае стало известно, что одним из хедлайнеров масштабного фестиваля Atlas Weekend станет популярный российский исполнитель Валерий Меладзе. Большинство пользователей социальной сети обрадовались приезду Меладзе, однако некоторые фолловеры высказали недовольство в комментариях.
Ранее портал "Комментарии" писал, что российский музыкант Алишер Валеев, более известный как Morgenshtern, обжаловал внесение его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Работники суда отмечают, что истец просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращению в Министерство культуры и информационной политики Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
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Брат
сегодня, 10:23
Украина становиться страной-зомби!!! А что делают с зомби??!! Спросите у своих хозяев-пендосов.Правильно-мочат из всех стволов.Но я предпочитаю напалм-надежнее и Землю очищает от идиотов.