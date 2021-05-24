На фестивале Atlas Weekend выступит популярный российский певец

BTC/USD
37667.78
ETH/USD
2360.53
LTC/USD
163.19
USD/UAH
27.55
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Одним из хедлайнеров масштабного фестиваля Atlas Weekend станет популярный российский исполнитель Валерий Меладзе. Об этом сообщили организаторы мероприятия в Instagram, пишет ТСН.
Валерий Меладзе - фото из открытых источников
Большинство пользователей социальной сети обрадовались приезду Меладзе, однако некоторые фолловеры высказали недовольство в комментариях.
Отмечается, что выступление артиста в рамках фестиваля состоится 8 июля.
Сам Atlas Weekend будет проходить на столичном ВДНХ с 5 по 11 июля. В нем примут участие популярные украинские исполнители "Океан Эльзы", ONUKA, "Антитела", "Один в каноэ", The Hardkiss и другие.
Ранее портал "Комментарии" писал, что украинским поклонникам рэп-творчества российского исполнителя Моргенштерна пора готовить деньги на зарубежные концерты своего кумира. С 28 апреля 2021 года артисту официально запрещен въезд на территорию Украины. Отныне Моргенштерн вместе с другими 180 представителями культурной сферы считается угрозой для национальной безопасности Украины. Представители Минкульта внесли артиста в так называемый "черный список".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости