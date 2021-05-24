На фестивале Atlas Weekend выступит популярный российский певец

Одним из хедлайнеров масштабного фестиваля Atlas Weekend станет популярный российский исполнитель Валерий Меладзе. Об этом сообщили организаторы мероприятия в Instagram, пишет ТСН.

Валерий Меладзе - фото из открытых источников

"Главный обладатель женских сердец всех возрастов Валерий Меладзе на Atlas Weekend Friends Edition! Это именно под его песни вы влюбляетесь и переживаете расставание. Это именно его треки разрывают TikTok и звучат в плейлистах наших мам. Вспоминай тексты любимых бенгеров и готовься танцевать за трендами на выступлении Валерия Меладзе уже этим летом!", — сказано в сообщении.

Большинство пользователей социальной сети обрадовались приезду Меладзе, однако некоторые фолловеры высказали недовольство в комментариях.

"Это прикол такой?", "Спасибо, теперь точно не пойду", "Давайте уже Киркорова. Пофиг же, кого тянуть", — писали пользователи.

Отмечается, что выступление артиста в рамках фестиваля состоится 8 июля.

Сам Atlas Weekend будет проходить на столичном ВДНХ с 5 по 11 июля. В нем примут участие популярные украинские исполнители "Океан Эльзы", ONUKA, "Антитела", "Один в каноэ", The Hardkiss и другие.

Ранее портал "Комментарии" писал, что украинским поклонникам рэп-творчества российского исполнителя Моргенштерна пора готовить деньги на зарубежные концерты своего кумира. С 28 апреля 2021 года артисту официально запрещен въезд на территорию Украины. Отныне Моргенштерн вместе с другими 180 представителями культурной сферы считается угрозой для национальной безопасности Украины. Представители Минкульта внесли артиста в так называемый "черный список".





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