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Еще шестерых россиян внесли в "черный список": они угрожают нацбезопасности Украины

Они работали над пропагандистским фильмом о Крыме

сегодня, 10:23
Автор:

Елизавета Черных

Минкульт Украины принял решение внести шестерых российских артистов в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности нашей страны, передает "Детектор медиа". 

Еще шестерых россиян внесли в "черный список": они угрожают нацбезопасности Украины

Пункт пропуска. Офицерская история - кадр из фильма

Сообщается, что все они принимали участие в работе над кинолентой "Пункт пропуска. Офицерская история". Фильм рассказывает историю двух военнослужащих из Крыма, которые оказались в плену у Службы безопасности Украины. 

Так в перечне лиц, которые угрожают украинской нацбезопасности оказались: Александр Зачиняев, Валерий Карпов, Иван Соловьев, Вера Соколова, Леонид Рудкевич и Евгения Ширяева.

Напомним, что украинским поклонникам рэп-творчества российского исполнителя Моргенштерна пора готовить деньги на зарубежные концерты своего кумира. С 28 апреля 2021 года артисту официально запрещен въезд на территорию Украины. Отныне Моргенштерн вместе с другими 180 представителями культурной сферы считается угрозой для национальной безопасности Украины. Представители Минкульта внесли артиста в так называемый "черный список". 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что одна из студенток столичного ВУЗа, не стесняясь в выражениях, раскритиковала соотечественников за отношение к российскому певцу Басте. Девушка не видит никаких проблем в том, что ранее исполнитель давал концерты на территории оккупированного Крымского полуострова. По ее мнению, артист должен оставаться артистом, а любые политические распри ничего не значат. Более того — она считает, что Украина уже "прое***а" Крым, поэтому советует всем несогласным побыстрее "смириться, бл**ь".



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Источник: https://detector.media/infospace/article/188112/2021-05-18-do-pereliku-osib-yaki-zagrozhuyut-natsbezpetsi-potrapyly-shist-tvortsiv-rosiyskogo-filmu-pro-krym/
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