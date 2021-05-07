«Смиритесь, бл**ь»: дочь скандальной судьи поддержала Басту и признала Крым российским (ВИДЕО)

В украинском информпространстве назревает очередной скандал, связанный с политикой и российско-украинским конфликтом. В этот раз — на почве отношения с артистам, выступающим в аннексированном Крыму, а после пытающихся приехать с выступлениями в Украину. По информации Telegram-канала "Украина в шоке", одна из студенток столичного ВУЗа, не стесняясь в выражениях, раскритиковала соотечественников за отношение к российскому певцу Басте.



20-летняя Анастасия назвала украинцев "быдлом", защищая Басту. Скриншот из видео

Своим возмущением третьекурсница Киевского нацуниверситета им. Шевченко поделилась с помощью соцсети Instagram. Стоит отметить, что сейчас её личная страничка закрыта лишь под изначальных читателей. Неизвестно, сделала ли девушка это после того, как видео стало вирусным и вызвало бурю недовольства.





Возмущенную фанатку Басты зовут Анастасия. Будучи украинской студенткой, она прямым текстом признается, что практически ничего из отечественной музыки не слушает, зато имеет нескольких любимых исполнителей из России. Рэпер Баста — один из них.

В своей публикации Анастасия эмоционально возмущается на то, что кому-то не нравится приезд Басты в Киев.

Девушка не видит никаких проблем в том, что ранее исполнитель давал концерты на территории оккупированного Крымского полуострова. По ее мнению, артист должен оставаться артистом, а любые политические распри ничего не значат. Более того — она считает, что Украина уже "прое***а" Крым, поэтому советует всем несогласным побыстрее "смириться, бл**ь".

Также студентку КНУ глубоко возмущает, что из-за различных санкций в Украину не приезжают "нормальные артисты", очевидно, относя к этому списку различных российских звезд. При этом Анастасия подчеркивает, что украинская современная музыка является, по ее мнению, "дерьмом", и слушать её она не может, т.к. у нее "вянут уши".

Стоит отметить, что защитнице российского рэпера всего лишь 20 лет. Однако, по информации, которую девушка сама сообщила в инстаграме, она успела не только стать студенткой-юристкой, но и поработать в неназванном адвокатском объединении.

По информации общественного деятеля Михаила Жернакова, Анастасия является родственницей одной из одиозных киевских судей. Её мать, судью Печерского районного суда Кристину Константинову связывают со скандальными обысками у евромайдановских активистов и другими сомнительными решениями, принятыми во время Революции Достоинства.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что прежде украинцев возмутило поведение неизвестных девушек, вломившихся на Пасху в один из столичных храмов и устроивших там небольшой дебош. Детали и скандальное видео — в нашем материале.

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