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«Смиритесь, бл**ь»: дочь скандальной судьи поддержала Басту и признала Крым российским (ВИДЕО)

Возмущенная поклонница российского рэпера является студенткой-юристкой КНУ им. Шевченко

сегодня, 19:16
Автор:

Вечканова Елена

В украинском информпространстве назревает очередной скандал, связанный с политикой и российско-украинским конфликтом. В этот раз — на почве отношения с артистам, выступающим в аннексированном Крыму, а после пытающихся приехать с выступлениями в Украину. По информации Telegram-канала "Украина в шоке", одна из студенток столичного ВУЗа, не стесняясь в выражениях, раскритиковала соотечественников за отношение к российскому певцу Басте.

«Смиритесь, бл**ь»: дочь скандальной судьи поддержала Басту и признала Крым российским (ВИДЕО)

20-летняя Анастасия назвала украинцев "быдлом", защищая Басту. Скриншот из видео

Своим возмущением третьекурсница Киевского нацуниверситета им. Шевченко поделилась с помощью соцсети Instagram. Стоит отметить, что сейчас её личная страничка закрыта лишь под изначальных читателей. Неизвестно, сделала ли девушка это после того, как видео стало вирусным и вызвало бурю недовольства.

«Смиритесь, бл**ь»: дочь скандальной судьи поддержала Басту и признала Крым российским (ВИДЕО) - фото 2

Возмущенную фанатку Басты зовут Анастасия. Будучи украинской студенткой, она прямым текстом признается, что практически ничего из отечественной музыки не слушает, зато имеет нескольких любимых исполнителей из России. Рэпер Баста — один из них.

В своей публикации Анастасия эмоционально возмущается на то, что кому-то не нравится приезд Басты в Киев.

Девушка не видит никаких проблем в том, что ранее исполнитель давал концерты на территории оккупированного Крымского полуострова. По ее мнению, артист должен оставаться артистом, а любые политические распри ничего не значат. Более того — она считает, что Украина уже "прое***а" Крым, поэтому советует всем несогласным побыстрее "смириться, бл**ь".

Также студентку КНУ глубоко возмущает, что из-за различных санкций в Украину не приезжают "нормальные артисты", очевидно, относя к этому списку различных российских звезд. При этом Анастасия подчеркивает, что украинская современная музыка является, по ее мнению, "дерьмом", и слушать её она не может, т.к. у нее "вянут уши".

Стоит отметить, что защитнице российского рэпера всего лишь 20 лет. Однако, по информации, которую девушка сама сообщила в инстаграме, она успела не только стать студенткой-юристкой, но и поработать в неназванном адвокатском объединении.

По информации общественного деятеля Михаила Жернакова, Анастасия является родственницей одной из одиозных киевских судей. Её мать, судью Печерского районного суда Кристину Константинову связывают со скандальными обысками у евромайдановских активистов и другими сомнительными решениями, принятыми во время Революции Достоинства.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что прежде украинцев возмутило поведение неизвестных девушек, вломившихся на Пасху в один из столичных храмов и устроивших там небольшой дебош. Детали и скандальное видео — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему в один из мариупольских супермаркетов недавно ворвался разъяренный мужчина, размахивая топором. 


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Источник: https://t.me/ukrainaVshoke/11617
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