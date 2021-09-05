logo
Русский Українська

BTC/USD

50356.46

ETH/USD

3932.52

LTC/USD

226.76

USD/UAH

26.99

EUR/UAH

32.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Украину преждевременно пришло "бабье лето"
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украину преждевременно пришло "бабье лето"

В Украину пришло "бабье лето" с ночным выхолаживания, дневным солнцем и летающей паутиной

сегодня, 17:30
Автор:

Хмільовська Інна

В Украине осень в этом году пришла точно по календарю и сразу взялась за выполнение своих обязанностей, а вместе с ней и "бабье лето". Каждый внимательный украинец в эти дни может наблюдать ночное выхолаживание, дневное солнышко, летающую паутину, тихий ветер и штиль. Об этом у себя на странице в Facebook сообщила известный в Украине синоптик Наталья Диденко.

В Украину преждевременно пришло "бабье лето"

В Украину пришло "бабье лето", фото с открытых источников

По прогнозу синоптика, в понедельник, 6 сентября, в Украине по всей местности будет преобладать сухая погода — антициклон. Дождей не будет ни в одной области.

"Уже минувшей ночью градуса, как котята к маме-кошки, жались к нулю. В дальнейшем в Киеве и в большинстве областей Украины" бабье "солнце крутить градусный регулятор сильнее, теплеть. Однако ночью будет прохладно ", - отметила синоптик.

Ближайшей ночью по всей территории Украины ожидается +1 + 6 градусов, а на земле заморозки 0-3 градуса. Более защищены от холода регионы — Закарпатье и Юг Украины — там заморозков пока не ожидается. В течение дня температура воздуха поднимется до +13 +18 градусов, в южной части и на Закарпатье до +18 +23 градуса.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Украину накроют град и шквалы: где ухудшится погода .

Также портал "Комментарии" информировал о много осадков и первые заморозки : народный синоптик рассказал, какой будет погода этой осенью. В этом году погода под влиянием капризного Сатурна. Поэтому бабье лето будет коротким, а сама осень — прохладной, с слякотью и даже ноябрьским снегом, который плавно перейдет в раннюю зиму. Известный прогнозист Леонид Горбань рассказал, какой будет осень, которая придет на смену лету уже послезавтра.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ