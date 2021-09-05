В Украину преждевременно пришло "бабье лето"

В Украине осень в этом году пришла точно по календарю и сразу взялась за выполнение своих обязанностей, а вместе с ней и "бабье лето". Каждый внимательный украинец в эти дни может наблюдать ночное выхолаживание, дневное солнышко, летающую паутину, тихий ветер и штиль. Об этом у себя на странице в Facebook сообщила известный в Украине синоптик Наталья Диденко.

В Украину пришло "бабье лето", фото с открытых источников

По прогнозу синоптика, в понедельник, 6 сентября, в Украине по всей местности будет преобладать сухая погода — антициклон. Дождей не будет ни в одной области.



"Уже минувшей ночью градуса, как котята к маме-кошки, жались к нулю. В дальнейшем в Киеве и в большинстве областей Украины" бабье "солнце крутить градусный регулятор сильнее, теплеть. Однако ночью будет прохладно ", - отметила синоптик.

Ближайшей ночью по всей территории Украины ожидается +1 + 6 градусов, а на земле заморозки 0-3 градуса. Более защищены от холода регионы — Закарпатье и Юг Украины — там заморозков пока не ожидается. В течение дня температура воздуха поднимется до +13 +18 градусов, в южной части и на Закарпатье до +18 +23 градуса.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Украину накроют град и шквалы: где ухудшится погода .



Также портал "Комментарии" информировал о много осадков и первые заморозки : народный синоптик рассказал, какой будет погода этой осенью. В этом году погода под влиянием капризного Сатурна. Поэтому бабье лето будет коротким, а сама осень — прохладной, с слякотью и даже ноябрьским снегом, который плавно перейдет в раннюю зиму. Известный прогнозист Леонид Горбань рассказал, какой будет осень, которая придет на смену лету уже послезавтра.





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