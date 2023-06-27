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В Украине предлагают переименовать еще один областной центр

Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая является центральным органом исполнительной власти, рекомендует рассмотреть переименование города Запорожье

27 июня 2023, 21:58
Автор:
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Константин Куликов
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Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая является центральным органом исполнительной власти, рекомендует рассмотреть переименование города Запорожье, отмечая, что название может не соответствовать стандартам. Об этом сообщают "Комментарии".

В Украине предлагают переименовать еще один областной центр

Название города, на въезде в областной центр

Специалисты-филологи и историки высших учебных заведений из всех регионов Украины составили перечень из 1400 городов и сел, которые рекомендуется переименовать во исполнение закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". Запорожье входит в перечень названия сел, поселков, городов области, которые "могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности касаться российской имперской политики".


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Комиссия рекомендует обосновать "целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название". Между тем комиссия никак не объяснила, почему Запорожье соответствует или не соответствует новому законодательству. Теперь у местной власти есть 6 месяцев, чтобы доказать целесообразность текущего названия областного центра или предложить свое название. Если они этого не сделают, парламент будет менять название города по решению этой комиссии.

В то же время, чтобы переименовать Запорожскую область, нужно вносить изменения в Конституцию, для которого должна быть поддержка парламента более 300 голосов. В Украине уже есть прецеденты, когда меняли название областного центра, оставив название региона — Днепр и Днепропетровская область, Кропивницкий и Кировоградская область.

Запорожье  — город на юго-востоке Украины, расположенный на реке Днепр, до 1921 года носил название Александровск. Административный центр Запорожской области, Запорожского района и Запорожской городской общины. Является одним из наиболее крупных административных, индустриальных и культурных центров юга Украины. Население, по состоянию на 2022 год, — 710,1 тыс. чел. 

До 1921 г. город назывался Александровском по имени Александровской крепости, заложенной в 1770 г. Однозначной точки зрения, в честь кого была названа крепость, нет. Приводятся имена генерал-фельдмаршала Александра Голицына, князя Александра Вяземского.

В 1921 г. город был переименован в Запорожье — "находящийся за порогами". Название напоминает, что до сооружения в 1932 г. плотины Днепрогэса в месте, где река пересекает скалистую южную границу Украинского щита, заканчивались многочисленные пороги, препятствовавшие судоходству. Название также связано с казацким наследием этого региона — Запорожской Сечью и Великим Лугом.

Тем временем, военкомы начали вручать повестки под видеозапись.

Стало известно, кто был готов оборонять Путина в Москве. 

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Обсуждения

Правдоруб

27 июня 2023, 21:28

кончені! тільки ця влада і робе що зло творить! у нас в Україні все ок давай дальше фігнею страдать.


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