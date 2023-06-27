В Украине предлагают переименовать еще один областной центр

Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая является центральным органом исполнительной власти, рекомендует рассмотреть переименование города Запорожье, отмечая, что название может не соответствовать стандартам. Об этом сообщают "Комментарии".

Название города, на въезде в областной центр

Специалисты-филологи и историки высших учебных заведений из всех регионов Украины составили перечень из 1400 городов и сел, которые рекомендуется переименовать во исполнение закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". Запорожье входит в перечень названия сел, поселков, городов области, которые "могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности касаться российской имперской политики".

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Комиссия рекомендует обосновать "целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название". Между тем комиссия никак не объяснила, почему Запорожье соответствует или не соответствует новому законодательству. Теперь у местной власти есть 6 месяцев, чтобы доказать целесообразность текущего названия областного центра или предложить свое название. Если они этого не сделают, парламент будет менять название города по решению этой комиссии.

В то же время, чтобы переименовать Запорожскую область, нужно вносить изменения в Конституцию, для которого должна быть поддержка парламента более 300 голосов. В Украине уже есть прецеденты, когда меняли название областного центра, оставив название региона — Днепр и Днепропетровская область, Кропивницкий и Кировоградская область.

Запорожье — город на юго-востоке Украины, расположенный на реке Днепр, до 1921 года носил название Александровск. Административный центр Запорожской области, Запорожского района и Запорожской городской общины. Является одним из наиболее крупных административных, индустриальных и культурных центров юга Украины. Население, по состоянию на 2022 год, — 710,1 тыс. чел.

До 1921 г. город назывался Александровском по имени Александровской крепости, заложенной в 1770 г. Однозначной точки зрения, в честь кого была названа крепость, нет. Приводятся имена генерал-фельдмаршала Александра Голицына, князя Александра Вяземского.

В 1921 г. город был переименован в Запорожье — "находящийся за порогами". Название напоминает, что до сооружения в 1932 г. плотины Днепрогэса в месте, где река пересекает скалистую южную границу Украинского щита, заканчивались многочисленные пороги, препятствовавшие судоходству. Название также связано с казацким наследием этого региона — Запорожской Сечью и Великим Лугом.

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