Женщина выиграла бесплатную процедуру увеличения губ: она не ожидала такого эффекта

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Slava Kot
Джессика Кейли Бурко была счастлива, ведь выиграла в конкурсе в Instagram и получила бесплатную процедуру по увеличению губ. Однако вскоре 28-летняя женщина пожалела о своем решении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Джессики Бурко.
Джессика Бурко. Фото из открытых источников
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Джессика после выхода из салона указала, что ее губы начали расти и стали в несколько раз больше.
Вскоре 28-летняя женщина заметила, что не только губы, но и ее лицо стало набухать. Женщина описала это как "худший день в своей жизни" и считает, что ей будто приснился абсолютный "косметический кошмар".
Джессика до сих пор не знает, что произошло и вероятной причиной указывает на аллергию на некий ингредиент, использованный во время процедуры увеличения губ. Женщина обратилась в клинику эстетической медицины, где врач растворил филлер, которым наполнили ее губы. Через неделю губы вернулись в нормальное состояние. Теперь Джессика предостерегает всех, кто собирается увеличивать губы.
Ранее портал "Комментарии" писал, что врач делится пятью продуктами, которые она не ест для здорового сердца. Эксперт указывает, что большинство знает о вреде бургера или картофеля фри, однако есть продукты, которые не так очевидно вредят сердцу.
Также "Комментарии" писали о том, что ученые назвали самый редкий цвет глаз — его 2% населения.
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