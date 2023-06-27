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Женщина выиграла бесплатную процедуру увеличения губ: она не ожидала такого эффекта

После того, как Джессика Бурко вышла из клиники эстетической медицины, она поняла, что с ее губами происходит что-то не так. 28-летняя женщина описывает это как "косметический кошмар".

сегодня, 18:00
Автор:
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Slava Kot
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Джессика Кейли Бурко была счастлива, ведь выиграла в конкурсе в Instagram и получила бесплатную процедуру по увеличению губ. Однако вскоре 28-летняя женщина пожалела о своем решении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Джессики Бурко.

Женщина выиграла бесплатную процедуру увеличения губ: она не ожидала такого эффекта

Джессика Бурко. Фото из открытых источников


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Джессика после выхода из салона указала, что ее губы начали расти и стали в несколько раз больше.

"Это было очень больно, и это было удивительно, потому что я знала, что этого не должно быть", – рассказала молодая женщина в TikTok.

Вскоре 28-летняя женщина заметила, что не только губы, но и ее лицо стало набухать. Женщина описала это как "худший день в своей жизни" и считает, что ей будто приснился абсолютный "косметический кошмар".

Женщина выиграла бесплатную процедуру увеличения губ: она не ожидала такого эффекта - фото 2

Джессика до сих пор не знает, что произошло и вероятной причиной указывает на аллергию на некий ингредиент, использованный во время процедуры увеличения губ. Женщина обратилась в клинику эстетической медицины, где врач растворил филлер, которым наполнили ее губы. Через неделю губы вернулись в нормальное состояние. Теперь Джессика предостерегает всех, кто собирается увеличивать губы.

"Будьте на 100% уверены, что процедура будет выполнена так, как вы этого хотите. Проверяйте места и выбирайте тех, кого знаете", – советует Джессика Кейли Бурко.

Ранее портал "Комментарии" писал, что врач делится пятью продуктами, которые она не ест для здорового сердца. Эксперт указывает, что большинство знает о вреде бургера или картофеля фри, однако есть продукты, которые не так очевидно вредят сердцу.

Также "Комментарии" писали о том, что ученые назвали самый редкий цвет глаз — его 2% населения.



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Источник: https://www.tiktok.com/@jessicacaileyburko/video/7247183058359635242
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