Женщина выиграла бесплатную процедуру увеличения губ: она не ожидала такого эффекта

Джессика Кейли Бурко была счастлива, ведь выиграла в конкурсе в Instagram и получила бесплатную процедуру по увеличению губ. Однако вскоре 28-летняя женщина пожалела о своем решении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Джессики Бурко.



Джессика Бурко. Фото из открытых источников

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Джессика после выхода из салона указала, что ее губы начали расти и стали в несколько раз больше.

"Это было очень больно, и это было удивительно, потому что я знала, что этого не должно быть", – рассказала молодая женщина в TikTok.

Вскоре 28-летняя женщина заметила, что не только губы, но и ее лицо стало набухать. Женщина описала это как "худший день в своей жизни" и считает, что ей будто приснился абсолютный "косметический кошмар".





Джессика до сих пор не знает, что произошло и вероятной причиной указывает на аллергию на некий ингредиент, использованный во время процедуры увеличения губ. Женщина обратилась в клинику эстетической медицины, где врач растворил филлер, которым наполнили ее губы. Через неделю губы вернулись в нормальное состояние. Теперь Джессика предостерегает всех, кто собирается увеличивать губы.

"Будьте на 100% уверены, что процедура будет выполнена так, как вы этого хотите. Проверяйте места и выбирайте тех, кого знаете", – советует Джессика Кейли Бурко.

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