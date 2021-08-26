В Украине после праздников стремительно возросло количество зараженных COVID-19

В Украине после празднования Дня Независимости добавилась значительное количество инфицированных коронавирусом. Так, за минувшие сутки обнаружили 1581 новый случай COVID-19. В частности, заболели 104 ребенка и 38 медработников. Об этом сообщают в telegram-канале "Коронавирус Инфо".

В Украине активно ширится коронавирус, фото из открытых источников

Также за сутки в ковидные отделения госпитализировали 464 человека; зафиксировано 45 летальных случаев; выздоровели 1269 человек.



Кроме этого, проведены тестирования за сутки — 52 427 (в том числе методом ПЦР — 23120, методом ИФА — 7427) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 21880.

В частности, за последние сутки всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 264, в Донецкой области — 161, в Одесской — 119, в Харьковской — 105 и в Луганской — 93 инфицированных.



За все время пандемии в Украине заболело более 2,3 млн человек, летальных случаев — более 53,5 тысяч человек.

Напомним, в ВОЗ прогнозируют новую пандемию : когда ждать нашествия коронавируса. Украина, как и весь мир, готовится к вспышке опасного коронавируса, который уже мутировал и обзавелся несколькими новыми штаммами. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время стоит ожидать критического периода для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации необходимых мероприятий для спасения зараженных.



Ранее портал "Комментарии" информировал, что британские ученые определили, когда вакцины Pfizer и AstraZeneca прекращают защищать от COVID-19. Примерно, как и ожидалось, спустя шесть месяцев вакцина перестает действовать и можно вакцинироваться следующий раз.

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