В Украине подорожал популярный овощ: названы новые цены

За последний месяц в Украине изменились цены на болгарский перец. Об этом сообщается на сайте Минфин.

Овощи

В период с июля по август в крупных украинских супермаркетах цены на овощ резко взлетели. Ранее стоимость килограмма болгарского перца составляла 136,89 гривен, а с начала августа ценник увеличился больше чем на 10 гривен. Теперь овощ продают в среднем по 149,45 грн/кг.

Средние цены на болгарский перец (желтый) в крупных супермаркетах Украины:

Novus — 159,00 грн/кг;

Varus — 139,90 грн/кг.

Стоит отметить, что в конце июля болгарский перец (желтый) стал дешевле более чем на 10 гривен. В июне ценник на овощ составлял 160,32 грн/кг, а к концу июля — 149,95 грн/кг.

Самая высокая цена с 2017 года на болгарский перец была зафиксирована в апреле текущего года. Овощ продавали по 163,03 грн/кг. Самая низкая цена на овощ была в сентябре 2017 года — 46,21 грн/кг.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что между Азербайджаном и Арменией вспыхнули бои, есть убитые и раненые. В Нагорном Карабахе было зафиксировано обострение ситуации. Представители Армении заявили, что азербайджанские подразделения попытались перейти линию разграничения.

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