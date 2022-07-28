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В Украине подешевело мясо - новые цены

Стали известны актуальные цены на мясо в украинских супермаркетах

сегодня, 19:45
Автор:

Денис
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За последний месяц в Украине снизились цены на мясо. Об этом сообщается на сайте Минфин. 

В Украине подешевело мясо - новые цены

Цены на мясо в Украине. Фото из открытых источников

В период с июня по июль в крупных украинских супермаркетах подешевела говядина. Так, говяжий гуляш изменился в цене с 244,03 грн/кг до 230,97 грн/кг.  Килограмм говяжьих ребер  подешевел за месяц с 157,50 грн до 140 гривен.  

Средние цены на говяжий гуляш в супермаркетах: 

Metro — 204,90 грн/кг; 

Novus — 299,00 грн/кг; 

Megamarket — 189,00 грн/кг. 

Свинина за этот период также упала в цене. К примеру, средняя стоимость свиной грудки составляет 122,96 грн/кг, а в конце июня килограмм стоил 127,62 грн/кг. Свиная лопатка подешевела с 132,41 грн/кг до 127,35 грн/кг.  

Средние цены на свиную лопатку в супермаркетах: 

Auchan — 132,95 грн/кг; 

Novus — 129,00 грн/кг; 

Metro — 117,90 грн/кг; 

Varus — 118,90 грн/кг; 

Megamarket -138,00 грн/кг. 

К слову, с июня по июль упали цены на домашнее сало. В прошлом месяце килограмм сала в среднем стоил 159 гривен, а к концу июля — 154 гривен за 1 кг.

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Источник: https://index.minfin.com.ua/markets/wares/
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