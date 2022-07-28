В Украине подешевело мясо - новые цены

За последний месяц в Украине снизились цены на мясо. Об этом сообщается на сайте Минфин.

Цены на мясо в Украине. Фото из открытых источников

В период с июня по июль в крупных украинских супермаркетах подешевела говядина. Так, говяжий гуляш изменился в цене с 244,03 грн/кг до 230,97 грн/кг. Килограмм говяжьих ребер подешевел за месяц с 157,50 грн до 140 гривен.

Средние цены на говяжий гуляш в супермаркетах:

Metro — 204,90 грн/кг;

Novus — 299,00 грн/кг;

Megamarket — 189,00 грн/кг.

Свинина за этот период также упала в цене. К примеру, средняя стоимость свиной грудки составляет 122,96 грн/кг, а в конце июня килограмм стоил 127,62 грн/кг. Свиная лопатка подешевела с 132,41 грн/кг до 127,35 грн/кг.

Средние цены на свиную лопатку в супермаркетах:

Auchan — 132,95 грн/кг;

Novus — 129,00 грн/кг;

Metro — 117,90 грн/кг;

Varus — 118,90 грн/кг;

Megamarket -138,00 грн/кг.

К слову, с июня по июль упали цены на домашнее сало. В прошлом месяце килограмм сала в среднем стоил 159 гривен, а к концу июля — 154 гривен за 1 кг.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Санкт-Петербурге набирают людей для войны с Украиной: обещают большие деньги. Такие батальоны создают во всех регионах РФ..

Читайте также о том, что Путин притворяется безумцем: у Зеленского озвучили план, как поставить президента рф на место. В Офисе президента назвали Путина школьным хулиганом, задирающим слабых и избегающим сильных.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что коррупционерам приготовиться: чего ждать от нового главы САП – почему Запад таки дожал ОП. На должность главы САП Клименка одобрил новый генеральный прокурор Андрей Костин сразу после своего назначения.

Также "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко угрожает, но страшно боится войны в Украине – почему пришло время ВСУ бить по Беларуси. Путин продолжает использовать территорию Беларуси в войне против Украины — все это при молчаливом согласии самого Лукашенко и миллионов белорусов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!