В Украине отреагировали на инициативу РФ в Совбезе ООН

Желание России обсудить в рамках заседания Совбеза ООН проявления "русофобии" на территории Украины назвать адекватными нельзя. Это тот случай, когда россиянам не выступления на международной площадке нужны, а обращение к санитарам за помощью. Как передает издание "Комментарии", так отреагировал на предложение РФ созвать срочное заседание Совбеза ООН постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Свое мнение дипломат опубликовал у себя в Twitter.

Сергей Кислица. Фото: из открытых источников

Сергей Кислица назвал абсурдными действия и заявления россиян, отметив, что немецкий пропагандист времен Гитлера Геббельс просто "отдыхает" в сторонке, ведь ему и не снились такие действия россиян в будущем.

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"Российская фашистская федерация пустила Геббельса на фарш, когда потребовала созвать заседание Совета безопасности 14 марта, чтобы "сосредоточиться" на "русофобии", — написал Кислица.

"Здесь не до попкорна, здесь санитары нужны "- резюмировал дипломат и добавил к публикации короткий фрагмент из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" с крылатой фразой "и тебя вылечат...".

Стоит отметить, что накануне первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва инициирует экстренное заседание Совбеза ООН из-за нарастающей русофобии на территории Украины. Якобы россиян и, в частности Кремль, продолжает удивлять, откуда столько ненависти у украинцев к российским оккупантам, одна часть из которых сейчас находится на территории Украины, а другая из территории РФ продолжает поддерживать путинский режим и его войну против Украины.

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