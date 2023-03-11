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В Украине отреагировали на инициативу РФ в Совбезе ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул, что психическое здоровье представителей российской дипломатии надо "лечить"

сегодня, 10:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Желание России обсудить в рамках заседания Совбеза ООН проявления "русофобии" на территории Украины назвать адекватными нельзя. Это тот случай, когда россиянам не выступления на международной площадке нужны, а обращение к санитарам за помощью. Как передает издание "Комментарии", так отреагировал на предложение РФ созвать срочное заседание Совбеза ООН постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Свое мнение дипломат опубликовал у себя в Twitter.

В Украине отреагировали на инициативу РФ в Совбезе ООН

Сергей Кислица. Фото: из открытых источников

Сергей Кислица назвал абсурдными действия и заявления россиян, отметив, что немецкий пропагандист времен Гитлера Геббельс просто "отдыхает" в сторонке, ведь ему и не снились такие действия россиян в будущем.


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"Российская фашистская федерация пустила Геббельса на фарш, когда потребовала созвать заседание Совета безопасности 14 марта, чтобы "сосредоточиться" на "русофобии", — написал Кислица. 

"Здесь не до попкорна, здесь санитары нужны "- резюмировал дипломат и добавил к публикации короткий фрагмент из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" с крылатой фразой "и тебя вылечат...".

Стоит отметить, что накануне первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва инициирует экстренное заседание Совбеза ООН из-за нарастающей русофобии на территории Украины. Якобы россиян и, в частности Кремль, продолжает удивлять, откуда столько ненависти у украинцев к российским оккупантам, одна часть из которых сейчас находится на территории Украины, а другая из территории РФ продолжает поддерживать путинский режим и его войну против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ООН не видят будущего России, заговорили о ее распаде.

Также издание "Комментарии" сообщало — оккупанты будут молиться на иконы с ликами Стремоусова и Гиви: РПЦ дала добро.

Ранее "Комментарии" писали — Россия собирается председательствовать в Совбезе ООН: Украина сделала срочное заявление.




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Источник: https://twitter.com/SergiyKyslytsya/status/1634327749484503046?t=q1llnlwRNqCyJXHLdjkXsg&s=19
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