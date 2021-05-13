В Украине обновилось карантинное зонирование: что говорит статистика

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Вечканова Елена
Коронавирусная
ситуация в Украине понемногу налаживается. На такие выводы наталкивает
последняя статистика, предоставленная Минздравом, ведь все области Украины
наконец-то оказались в "желтой" карантинной зоне.
13 мая вся Украина перешла в "желтую" зону карантина. Фото из открытых источников
Стоит отметить,
что два последних региона присоединились к остальным только 13 мая. Теперь
минимальные ограничения действуют на всей территории Украины, включая Черкасскую и Николаевскую области.
Отметим, что
позитивная динамика в плане выздоровлений от коронавирусной болезни
демонстрируется во многих направлениях. Пока ни в одном регионе не фиксируется
превышение коэффициента обнаружения новых случаев заболевания или уровня
госпитализаций.
Отличную статистику демонстрирует и количество "занятых" кислородных коек в различных регионах. Наибольший показатель (49,5%) сейчас отмечается в Харьковской области, на несколько десятых процента отстает Донецкая (49,1%).
Наиболее радостной
новостью можно назвать то, что сразу восемь регионов, а также столица
демонстрируют отличную динамику насчет эпидемиологического порога
заболеваемости. В Киеве, Черниговской, Винницкой, Киевской, Хмельницкой,
Закарпатской, Николаевской, Львовской, Полтавской областях этот показатель не
превышает 50%, а в некоторых уже ниже 40%.
Это очень важный
момент статистики, ведь если заболеваемость упадет на меньше 50% от
прогнозированного эпидуровня в минимум 13 областях, Украина может перейти в "зеленую"
карантинную зону с минимальным количеством ограничением.
На такие
изменения также влияет еще один дополнительный фактор — коэффициент обнаружения
новых случаев ковида не может превышать 5%.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какие прогнозы насчет коронавирусной ситуации в Украине на ближайшие недели делают специалисты Нацакадемии наук. Больше подробностей — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, какой является реальная статистика насчет смертности из-за COVID-19 в нашей стране.
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