В Украине обновилось карантинное зонирование: что говорит статистика

Коронавирусная ситуация в Украине понемногу налаживается. На такие выводы наталкивает последняя статистика, предоставленная Минздравом, ведь все области Украины наконец-то оказались в "желтой" карантинной зоне.



13 мая вся Украина перешла в "желтую" зону карантина. Фото из открытых источников

Стоит отметить, что два последних региона присоединились к остальным только 13 мая. Теперь минимальные ограничения действуют на всей территории Украины, включая Черкасскую и Николаевскую области.

Отметим, что позитивная динамика в плане выздоровлений от коронавирусной болезни демонстрируется во многих направлениях. Пока ни в одном регионе не фиксируется превышение коэффициента обнаружения новых случаев заболевания или уровня госпитализаций.

Отличную статистику демонстрирует и количество "занятых" кислородных коек в различных регионах. Наибольший показатель (49,5%) сейчас отмечается в Харьковской области, на несколько десятых процента отстает Донецкая (49,1%).





Наиболее радостной новостью можно назвать то, что сразу восемь регионов, а также столица демонстрируют отличную динамику насчет эпидемиологического порога заболеваемости. В Киеве, Черниговской, Винницкой, Киевской, Хмельницкой, Закарпатской, Николаевской, Львовской, Полтавской областях этот показатель не превышает 50%, а в некоторых уже ниже 40%.

Это очень важный момент статистики, ведь если заболеваемость упадет на меньше 50% от прогнозированного эпидуровня в минимум 13 областях, Украина может перейти в "зеленую" карантинную зону с минимальным количеством ограничением.

На такие изменения также влияет еще один дополнительный фактор — коэффициент обнаружения новых случаев ковида не может превышать 5%.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие прогнозы насчет коронавирусной ситуации в Украине на ближайшие недели делают специалисты Нацакадемии наук. Больше подробностей — в нашем материале.

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