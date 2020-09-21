В Украине обновили разделение на карантинные зоны: кто оказался в красной

Украина сегодня, 21 сентября, обновила разделение на карантинные зоны. Из перечня "красных" исчезли все областные центры. Зато 8 из них, а также столица оказались в оранжевой зоне. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Карантин в Украине. Фото: svatove.city

Новое карантинное зонирование Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности согласовала на прошлой неделе, 18 сентября. Сейчас оно вступило в силу.

В красную зону, где ограничения самые строгие, попали города и районы в семи областях. Среди них Чоп на Закарпатье, Канев Черкасской области, Пустомытовский и Самборский районы на Львовщине, Нежин и Носовский район на Черниговщине, Славута и Волочисский район на Хмельниччине, Кельменецкий и Герцеивський районы Черновицкой области, а также Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы на Тернопольщине.

Напомним, в этих районах и населенных пунктах должны закрыться рестораны, кафе и ТРЦ. Там не работают сады и школы, а также не ходит общественный транспорт.

В оранжевой зоне на этот раз среди других оказались 8 областных центров: Винница, Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий и Черновцы. Также остается среди "оранжевых" Киев.

Согласно распоряжению МОЗ, здесь не могут работать хостелы и турбазы, спортзалы и частично учреждения культуры, рестораны должны закрываться ночью.

Еще 8 областных центров сейчас в желтой зоне. Это Запорожье, Львов, Луцк, Житомир, Ровно, Николаев, Черкассы и Чернигов.





Ознакомиться с полным перечнем городов и районов, оказавшихся в красной, оранжевой или желтой карантинных зонах можно здесь.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие регионы пока не готовы к ослаблению карантина.

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