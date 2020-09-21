Коронавирусные выходные: где за день больше всего выросло число больных

Лидером по темпам распространения коронавируса в Украине все еще остается Киев. За воскресенье в столице обнаружили еще 275 инфицированных с Covid-19. И это больше чем в любом другом украинском регионе. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Коронавирус в Украине. Фото: Karen Ducey/Getty Images

Всего за сутки число пациентов с коронавируса выросло на 2675 человек. Более чем по две сотни инфицированных обнаружили в Харьковской и Львовской областях. Они пока наиболее пораженные Covid-19. С начала пандемии именно здесь, а также в Киеве зафиксировали наибольшее число больных.

Меньше всего новых случаев за вчера было в Херсонской и Луганской областях. Там число инфицированных выросло лишь на 5 человек.

Всего с начала вспышки в Украине коронавирус подхватили 178 353 человека. В регионах ситуация выглядит следующим образом:

г. Киев - 19758 случаев (+275);



Львовская область - 18518 случаев (+201);

Харьковская область - 15133 случая (+245);



Черновицкая область - 13165 случаев (+123);

Ивано-Франковская область - 12538 случаев (+156);

Одесская область - 11610 случаев (+188);

Тернопольская область - 11439 случаев (+192);



Ровенская область - 11242 случая (+118);

Закарпатская область - 9189 случаев (+35);

Киевская область - 7880 случаев (+136);



Волынская область - 6936 случаев (+80);

Винницкая область - 5322 случая (+54);

Житомирская область - 5059 случаев (+71);

Хмельницкая область - 4823 случая (+192);



Днепропетровская область - 4118 случаев (+136);

Черниговская область - 3341 случай (+78);

Сумская область - 3117 случаев (+94);

Черкасская область - 3096 случаев (+61);



Запорожская область - 2934 случая (+55);

Николаевская область - 2551 случай (+82);

Донецкая область - 2480 случаев (+50);

Полтавская область - 1534 случая (+55);



Кировоградская область - 993 случая (+8);

Херсонская область - 818 случаев (+5);

Луганская область - 759 случаев (+5);

Стоит заметить, что уже 78184 пациента победили коронавирус. За сутки их количество выросло еще на 672 человека.

В то же время, коронавирус унес жизни еще 26 украинцев. Число умерших от осложнений с начала пандемии, выросло до 3583 человек.

Ранее "Комментарии" также рассказывали, что в нескольких странах Европы зафиксировали новый коронавирусный антирекорд. Там заявили о второй волне Covid-19.

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