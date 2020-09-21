Коронавирусные выходные: где за день больше всего выросло число больных

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Виолетта Комаровская
Лидером по темпам распространения коронавируса в Украине все еще остается Киев. За воскресенье в столице обнаружили еще 275 инфицированных с Covid-19. И это больше чем в любом другом украинском регионе. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Коронавирус в Украине. Фото: Karen Ducey/Getty Images
Всего за сутки число пациентов с коронавируса выросло на 2675 человек. Более чем по две сотни инфицированных обнаружили в Харьковской и Львовской областях. Они пока наиболее пораженные Covid-19. С начала пандемии именно здесь, а также в Киеве зафиксировали наибольшее число больных.
Меньше всего новых случаев за вчера было в Херсонской и Луганской областях. Там число инфицированных выросло лишь на 5 человек.
Всего с начала вспышки в Украине коронавирус подхватили 178 353 человека. В регионах ситуация выглядит следующим образом:
г. Киев - 19758 случаев (+275);
Львовская область - 18518 случаев (+201);
Харьковская область - 15133 случая (+245);
Черновицкая область - 13165 случаев (+123);
Ивано-Франковская область - 12538 случаев (+156);
Одесская область - 11610 случаев (+188);
Тернопольская область - 11439 случаев (+192);
Ровенская область - 11242 случая (+118);
Закарпатская область - 9189 случаев (+35);
Киевская область - 7880 случаев (+136);
Волынская область - 6936 случаев (+80);
Винницкая область - 5322 случая (+54);
Житомирская область - 5059 случаев (+71);
Хмельницкая область - 4823 случая (+192);
Днепропетровская область - 4118 случаев (+136);
Черниговская область - 3341 случай (+78);
Сумская область - 3117 случаев (+94);
Черкасская область - 3096 случаев (+61);
Запорожская область - 2934 случая (+55);
Николаевская область - 2551 случай (+82);
Донецкая область - 2480 случаев (+50);
Полтавская область - 1534 случая (+55);
Кировоградская область - 993 случая (+8);
Херсонская область - 818 случаев (+5);
Луганская область - 759 случаев (+5);
Стоит заметить, что уже 78184 пациента победили коронавирус. За сутки их количество выросло еще на 672 человека.
В то же время, коронавирус унес жизни еще 26 украинцев. Число умерших от осложнений с начала пандемии, выросло до 3583 человек.
Ранее "Комментарии" также рассказывали, что в нескольких странах Европы зафиксировали новый коронавирусный антирекорд. Там заявили о второй волне Covid-19.
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