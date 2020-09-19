kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.09.2020

BTC/USD

11055.97

ETH/USD

384.49

LTC/USD

48.53

НБУ 19.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Названы регионы Украины, которые не готовы к послаблению карантина
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы регионы Украины, которые не готовы к послаблению карантина

Киев и 20 областей Украины пока не готовы к карантинных послаблениям

сегодня, 20:25
Автор:

Владимир Лавский

19 сентября Министерство здравоохранения Украины обновило список регионов, которые не готовы к послаблению карантина. Об этом сообщает официальный сайт министерства. 

Названы регионы Украины, которые не готовы к послаблению карантина

В Киеве показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней составил 146,6 на 100 тыс. человек, при том что индикаторный показатель составляет менее 40 на 100 тыс. населения, загруженность коек в больницах первой волны на 19 сентября в столице - 46,4% за последние 5 дней (индикаторный показатель - 50% и меньше).

Также не готовы к смягчению карантина Винницкая (показатель заболеваемости - 56,9 на 100 тыс. населения), Волынская (96,3), Донецкая (41,5), Житомирская (108,8), Закарпатская (89,6), Запорожская (58,4), Ивано-Франковская (161,2), Киевская (84,5), Луганская (47,6), Львовская (104,6), Николаевская (78), Одесская (124,1), Ровенская (120), Сумская (107,9), Тернопольская (381,2), Харьковская (142,4), Хмельницкая (120,1), Черкасская (95,5), Черновицкая (217,7), Черниговская (97,1) области. 

Как ранее сообщали "Комментарии", МОЗ обновил список стран красной зоны. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!