Названы регионы Украины, которые не готовы к послаблению карантина

19 сентября Министерство здравоохранения Украины обновило список регионов, которые не готовы к послаблению карантина. Об этом сообщает официальный сайт министерства.

В Киеве показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней составил 146,6 на 100 тыс. человек, при том что индикаторный показатель составляет менее 40 на 100 тыс. населения, загруженность коек в больницах первой волны на 19 сентября в столице - 46,4% за последние 5 дней (индикаторный показатель - 50% и меньше).

Также не готовы к смягчению карантина Винницкая (показатель заболеваемости - 56,9 на 100 тыс. населения), Волынская (96,3), Донецкая (41,5), Житомирская (108,8), Закарпатская (89,6), Запорожская (58,4), Ивано-Франковская (161,2), Киевская (84,5), Луганская (47,6), Львовская (104,6), Николаевская (78), Одесская (124,1), Ровенская (120), Сумская (107,9), Тернопольская (381,2), Харьковская (142,4), Хмельницкая (120,1), Черкасская (95,5), Черновицкая (217,7), Черниговская (97,1) области.

Как ранее сообщали "Комментарии", МОЗ обновил список стран красной зоны.

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