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Минздрав обновил список стран красной зоны

48 стран закрыты для украинцев

сегодня, 17:16
Автор:

Владимир Лавский

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран красной зоны, куда запрещен въезд украинцам. Об этом сообщает официальный сайт МОЗа. 

Минздрав обновил список стран красной зоны

Среди них, в частности, Израиль, Молдова, Франция, Испания, Чехия, Черногория, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты.

К красной зоне Минздрав относит страны, в которых за последние две недели количество подтвержденных случаев коронавируса в расчете на 100 тысяч населения выше, чем аналогичный показатель в Украине. Если этот показатель ниже украинского, страну включают в "зеленую" зону.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине обновили карантинное зонирование внутри страны. 

В красной зоне оказались:

- Чоп Закарпатской области;

- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

- Бережаны, Залищицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

- Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

- Канев Черкасской области;

- Герцеевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;

- Нежин и Носовский район Черниговской области.



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