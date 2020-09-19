Минздрав обновил список стран красной зоны

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Владимир Лавский
Министерство здравоохранения Украины обновило список стран красной зоны, куда запрещен въезд украинцам. Об этом сообщает официальный сайт МОЗа.
Среди них, в частности, Израиль, Молдова, Франция, Испания, Чехия, Черногория, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты.
К красной зоне Минздрав относит страны, в которых за последние две недели количество подтвержденных случаев коронавируса в расчете на 100 тысяч населения выше, чем аналогичный показатель в Украине. Если этот показатель ниже украинского, страну включают в "зеленую" зону.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине обновили карантинное зонирование внутри страны.
В красной зоне оказались:
- Чоп Закарпатской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- Бережаны, Залищицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
- Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
- Канев Черкасской области;
- Герцеевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
- Нежин и Носовский район Черниговской области.
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