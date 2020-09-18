Украина обновила карантинное зонирование: какие населенные пункты попали в "красную" зону

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Таисия Ерохина
Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании обновила разделение Украины на карантинные зоны. Новое зонирование будет действовать с 21 сентября в течение двух недель. Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.
В красную зону войдут:
город Чоп Закарпатской области;
Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;
город Канев Черкасской области;
Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
город Нежин и Носовский район Черниговской области.
В оранжевую зону:
Винница и Казатин Винницкой области;
город Нововолынск, Киверцовский и Маневицкий район Волынской области;
город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;
город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;
Пологовский район Запорожской области;
Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;
в Бродовский и Радеховский районы Львовской области;
город Вознесенск Николаевской области;
города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Ровенский район Ровенской области;
город Сумы Сумской области;
города Тернополь, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, чертовски и Шумский районы Тернопольской области;
города Харков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;
города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смоленской районы Черкасской области;
город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецький районы Черновицкой области;
Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;
город Киев.
Новость дополняется.
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