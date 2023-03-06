В Украине новый директор НАБУ: что можно сказать о Семене Кривоносе – какие ожидания

В понедельник, 6 марта, на внеочередном заседании Кабмина назначили нового директора НАБУ. Им стал Семен Кривонос. Как уверяет премьер-министр Денис Шмыгаль, теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, определенных при получении статуса кандидата. А с назначением директора НАБУ мы, по словам руководителя правительства, имеем полностью сформированную и независимую антикоррупционную инфраструктуру. Как оцениваете данное назначение и заявления? Какие ожидания в ракурсе борьбы с коррупцией? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Семен Кривонос. Фото: из открытых источников

Назначение Семена Кривоноса директором НАБУ – выбор оптимальный

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что после Артема Сытника мы, наконец, получили действительно независимого главу НАБУ.

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"Потому что Семен Кривонос равноудален от всех центров влияния, – поясняет он. – Украинская общественность всегда подозревала (не так важно, обоснованно или нет, но – подозревала), что глава НАБУ – ставленник каких-то посольств. В случае с новым директором – такого бэкграунда нет".

Одно дело, отмечает эксперт, когда зарубежные партнеры помогают нам отражать российскую агрессию, другое – когда пытаются влиять на нашу внутреннюю политику. Последняя должна быть независимой, уверен Вадим Карасев, хоть мы сейчас и очень зависим от иностранной помощи.

"Потому мне кажется, что выбор оптимальный. И многие комментаторы, насколько я вижу, также восприняли назначение Кривоноса с умеренным оптимизмом. Следовательно, я готов поверить премьер-министру, что мы, наконец, выполнили свои обязательства перед ЕС, а также, что у нас появился достойный руководитель НАБУ. Считаю это правильным шагом в ракурсе создания реально независимого Национального антикоррупционного бюро. Что до ожиданий касательно борьбы с коррупцией – нет сомнений, что она должна становится более эффективной. И обязательно преследовать национальные интересы Украины, – акцентирует Вадим Карасев. – К сожалению, ранее иногда это превращалось у нас под внешними влияниями-пожеланиями в расправу над некоторыми представителями украинской элиты. Именно поэтому не было доверия к НАБУ. А сейчас, наверное, впервые появляется надежда, что Национальное антикоррупционное бюро будет именно национальным, а не интернациональным".

В первые месяцы действий Семена Кривоноса на новой должности станет понятно, как он будет работать и чего от него ждать

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович рассуждает так:

"Как будет работать Семен Кривонос, думаю, мы увидим в первые месяцы его действий на новой должности. Во многом – в ракурсе его реагирования на два постановления Кабмина".

Одно №1165 от 11 декабря 2019 года (касательно блокировки налоговых накладных, что привело к исчезновению более 200 тысяч компаний – плательщиков НДС), которое потом изменялось и подписывалось уже премьером Шмыгалем. В результате две сотни компаний закрылись, миллионы рабочих мест исчезли, акцентирует эксперт.

Второе – №309 от 17 марта 2021 года – делает невозможным поставку в армию дронов коммерческими предприятиями.

"Вот, если Кривонос поспособствует возбуждению уголовного дела против Шмыгаля за два этих кошмарных постановления, значит НАБУ с таким руководителем покажет важный для Украины результат. Если же нет, то эффективной антикорруционной борьбы ожидать не стоит", – констатирует Павел Себастьянович.

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