Шмыгаль назвал имя нового директора НАБУ

Правительство 6 марта назначило нового директора Национального антикоррупционного бюро. Им стал Семен Кривонос. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на трансляцию заседания правительства.

Семен Кривонос. Фото: diam.gov.ua

"Только что на внеочередном заседании назначили руководителем бюро Семена Кривоноса. Этому процессу предшествовал прозрачный конкурс, по итогам которого комиссия, которая, в частности, состояла и из международных партнеров, определила трех кандидатов на должность директора НАБУ", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Стоит отметить, что сначала премьер внес кандидатуру Кривоноса на должность директора НАБУ, а после чего его назначение поддержало правительство.

При этом два других финалиста конкурса Сергей Гупяк и Роман Осипчук также без работы в НАБУ не останутся. В Кабмине предложили назначить конкурсантов на руководящие должности в НАБУ.

Отметим, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что стали известны три победителя конкурса на директора НАБУ, а также подробно сообщало информацию о претендентах.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил 4 марта, что правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу, которая является ключевым инструментом реализации Антикоррупционной стратегии 2021-2025. По его словам, документ открыт для предложений и дополнений. Кроме того, сегодня Комиссия определила и подала в КМУ свои предложения относительно трех финалистов отбора на занятие должности директора НАБУ, поэтому правительство на ближайшем заседании утвердит соответствующую кандидатуру. О чём говорят подобные заявления главы Кабмина? Почему делаются в выходной? Каковы перспективы Украины в борьбе с коррупцией? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



