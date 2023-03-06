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Шмыгаль назвал имя нового директора НАБУ

Семен Кривонос стал новым директором НАБУ

сегодня, 13:00 comments1131
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Автор:

Кравцев Сергей

Правительство 6 марта назначило нового директора Национального антикоррупционного бюро. Им стал Семен Кривонос. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на трансляцию заседания правительства.

Шмыгаль назвал имя нового директора НАБУ

Семен Кривонос. Фото: diam.gov.ua

"Только что на внеочередном заседании назначили руководителем бюро Семена Кривоноса. Этому процессу предшествовал прозрачный конкурс, по итогам которого комиссия, которая, в частности, состояла и из международных партнеров, определила трех кандидатов на должность директора НАБУ", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.


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Стоит отметить, что сначала премьер внес кандидатуру Кривоноса на должность директора НАБУ, а после чего его назначение поддержало правительство.

При этом два других финалиста конкурса Сергей Гупяк и Роман Осипчук также без работы в НАБУ не останутся. В Кабмине предложили назначить конкурсантов на руководящие должности в НАБУ.

Отметим, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что стали известны три победителя конкурса на директора НАБУ, а также подробно сообщало информацию о претендентах.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил 4 марта, что правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу, которая является ключевым инструментом реализации Антикоррупционной стратегии 2021-2025. По его словам, документ открыт для предложений и дополнений. Кроме того, сегодня Комиссия определила и подала в КМУ свои предложения относительно трех финалистов отбора на занятие должности директора НАБУ, поэтому правительство на ближайшем заседании утвердит соответствующую кандидатуру. О чём говорят подобные заявления главы Кабмина? Почему делаются в выходной? Каковы перспективы Украины в борьбе с коррупцией? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/4709
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