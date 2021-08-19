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В Украине могут запретить еще один телеканал: какой и почему

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания хочет аннулировать лицензию телеканалу «НАШ»

19 августа 2021, 16:12
Автор:

Вечканова Елена

В четверг, 19 августа, стало известно, что представители Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания готовятся в суде отстаивать прошение на отзыв лицензии у одного из телеканалов. По информации "24 канала", под угрозой запрета трансляции оказалось медиа "НАШ".

В Украине могут запретить еще один телеканал: какой и почему

Телеканалу "НАШ" могут аннулировать лицензию. Фото из открытых источников

Как отмечают журналисты, этот телеканал связывают с политиком Евгением Мураевым, известным своими пророссийскими взглядами. Похожие месседжи часто транслирует и это СМИ, за что не единожды вызывало недовольство националистов и патриотов.

Теперь же за дело взялся Нацсовет, так как его члены считают, что телеканал способен разжигать вражду — в национальных и религиозных вопросах. Главная причина — один из майских выпусков очередной авторской телепрограммы канала "НАШ", где гостем эфира стал экс-глава коммунистической партии Украины Петр Симоненко.

Тогда политик во время выступления заявил, что Православная Церковь Украины занимается "расколом Украины". Помимо этого, бывший политик позволил себе еще несколько не совсем корректных высказываний в адрес ПЦУ.

В Нацсовете эфир "НАШего" проанализировали сразу после выхода программы. Было подготовлено обращение к руководству телеканала, где запись программы просили либо удалить, либо вырезать из нее скандальные выражения Симоненко. Однако "НАШ" не отреагировал на обращение. Более того — этот эфир еще несколько раз транслировался в повторе.

Именно поэтому телеканал решили наказать по всей строгости. На этот раз в Нацраде проявили солидарность все представители организации, согласившись через суд добиться аннулирования лицензии телеСМИ.

Интересно, что программа "Марафон" (где и высказывался Петр Симоненко — ред.) транслировалась еще одним каналом — "Макси ТВ". Однако это медиа смогло отделаться лишь немаленьким штрафом. В Нацсовете с администрации СМИ потребовали заплатить в бюджет около 120 тыс. грн.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что несколько украинских телеканалов будут оштрафованы за то, что нарушили требования по языковым квотам в эфирное время. Какие СМИ были наказаны "гривной", читайте в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали, что в Киеве был задержан оператор одного из известных каналов, который в свободное время промышлял наркобизнесом. Подробности — в нашей публикации.


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Источник: https://24tv.ua/natsrada-cherez-sud-hoche-pozbaviti-litsenziyi-ukrayina-novini_n1717029
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