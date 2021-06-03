Какие телеканалы могут оштрафовать за нарушение языковых квот

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Вечканова Елена
Отечественное
телевидение продолжает в отдельных случаях вещать на русском языке.
Установленные законом квоты позволяют это делать, однако порой соотношение с
необходимым украиноязычным контентом все равно недостаточное. По информации
уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, в мае 2021
года минимум четыре крупных телеканала были замечены за тематическими
нарушениями.
"Интер", "1+1" и "Украина" нарушили языковые квоты в прайм-тайм. Фото из открытых источников
Как сообщается
представителями пресс-службы уполномоченного, проверка проводилась в прайм-тайм
(с 6 до 10 вечера) для телеканалов "Интер", "1+1", "Украина" и "ICTV". Для
мониторинга использовали специальные медиасервисы, позволяющие транслировать
эфирные каналы.
Напомним, что в
Украине официально установлено обязательный процент использования
государственного языка на телевидении. Для вечерних трансляций эта цифра равна
75%. Однако, как показала майская проверка, три из четырех телеканалов не
придерживаются установленных норм.
Нарушителями
стали "Украина", "1+1" и "Интер" с показателями трансляции на украинском языке
в 69,9%, 70,9% и 72,9% соответственно.
Интересно, что
хоть телеканал "ICTV" и выполнил требование по квотам, нарушение команда Тараса
Креминя все равно зафиксировала. В случае этого медиа речь об использовании не
государственного языка для показа рекламы. Такой же ошибки не избежали и
журналисты "Интера".
Креминь уже
обратился к Нацраде, которая занимается вопросами телевидения и радиовещания,
дабы уполномоченные лица поскорее приняли необходимые меры. Скорее всего,
телеканалы будут вынуждены заплатить штраф за свои нарушения.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, сколько раз с начала нынешнего года украинцы нарушали "языковой" закон. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, как, по мнению спикера отечественной делегации в ТКГ Алексея Арестовича, можно решить языковой вопрос в нашей стране.
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