Какие телеканалы могут оштрафовать за нарушение языковых квот

Отечественное телевидение продолжает в отдельных случаях вещать на русском языке. Установленные законом квоты позволяют это делать, однако порой соотношение с необходимым украиноязычным контентом все равно недостаточное. По информации уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, в мае 2021 года минимум четыре крупных телеканала были замечены за тематическими нарушениями.



"Интер", "1+1" и "Украина" нарушили языковые квоты в прайм-тайм. Фото из открытых источников

Как сообщается представителями пресс-службы уполномоченного, проверка проводилась в прайм-тайм (с 6 до 10 вечера) для телеканалов "Интер", "1+1", "Украина" и "ICTV". Для мониторинга использовали специальные медиасервисы, позволяющие транслировать эфирные каналы.

Напомним, что в Украине официально установлено обязательный процент использования государственного языка на телевидении. Для вечерних трансляций эта цифра равна 75%. Однако, как показала майская проверка, три из четырех телеканалов не придерживаются установленных норм.

Нарушителями стали "Украина", "1+1" и "Интер" с показателями трансляции на украинском языке в 69,9%, 70,9% и 72,9% соответственно.

Интересно, что хоть телеканал "ICTV" и выполнил требование по квотам, нарушение команда Тараса Креминя все равно зафиксировала. В случае этого медиа речь об использовании не государственного языка для показа рекламы. Такой же ошибки не избежали и журналисты "Интера".

Креминь уже обратился к Нацраде, которая занимается вопросами телевидения и радиовещания, дабы уполномоченные лица поскорее приняли необходимые меры. Скорее всего, телеканалы будут вынуждены заплатить штраф за свои нарушения.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, сколько раз с начала нынешнего года украинцы нарушали "языковой" закон. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как, по мнению спикера отечественной делегации в ТКГ Алексея Арестовича, можно решить языковой вопрос в нашей стране.

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