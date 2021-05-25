Сколько нарушений языкового закона зафиксировали в Украине с начала года

С 16 января 2021 года в Украине было зафиксировано более тысячи нарушений нового законодательства по обслуживанию граждан на украинском языке. Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень в своем Facebook.

Тарас Креминь - фото из открытых источников

Чиновник отмечает, что за время введения в действие 30 статьи языкового закона о государственном языке в сфере обслуживания, граждане зарегистрировали 1357 нарушений.

"Продолжает расти количество жалоб на нарушение Закона представителями органов государственной власти и местного самоуправления", — добавил Кремень.

По его словам, работники государственной машины около ста раз отказывались общаться с гражданами на украинском языке. Также омбудсмен добавил, что за последний месяц было зафиксировано 25 таких случаев.

Напомним, что 16 января, вступил в силу языковой закон, обязывающий всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя говорить на другом языке. Об этом сообщает Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Таким образом, вся сфера обслуживания должна говорить только на украинском языке, это требование, согласно закону, является обязательным.

По словам омбудсмена, штрафы за несоблюдение закона начнут выписывать с 16 июля 2022 года. Взыскания составят от 5100 до 6800 гривен. Более подробную информацию читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что известная украинская артистка Оля Полякова стала на защиту закона об обязательном украинский язык и сказала, что не понимает людей, которые выступают против него.





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