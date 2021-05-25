logo
Русский Українська

BTC/USD

37186.25

ETH/USD

2457.46

LTC/USD

173.60

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Сколько нарушений языкового закона зафиксировали в Украине с начала года
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько нарушений языкового закона зафиксировали в Украине с начала года

Около сотни нарушителей были представителями государственной власти

сегодня, 15:18
Автор:

Данило Матюха

С 16 января 2021 года в Украине было зафиксировано более тысячи нарушений нового законодательства по обслуживанию граждан на украинском языке. Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень в своем Facebook.

Сколько нарушений языкового закона зафиксировали в Украине с начала года

Тарас Креминь - фото из открытых источников

Чиновник отмечает, что за время введения в действие 30 статьи языкового закона о государственном языке в сфере обслуживания, граждане зарегистрировали 1357 нарушений.

"Продолжает расти количество жалоб на нарушение Закона представителями органов государственной власти и местного самоуправления", — добавил Кремень.

По его словам, работники государственной машины около ста раз отказывались общаться с гражданами на украинском языке. Также омбудсмен добавил, что за последний месяц было зафиксировано 25 таких случаев.

Напомним, что 16 января, вступил в силу языковой закон, обязывающий всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя говорить на  другом языке. Об этом  сообщает Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Таким образом, вся сфера обслуживания должна говорить только на украинском языке, это  требование, согласно  закону, является обязательным.

По словам омбудсмена, штрафы за несоблюдение закона начнут выписывать с 16 июля 2022 года. Взыскания составят от 5100 до 6800 гривен. Более подробную информацию читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что известная украинская артистка Оля Полякова стала на защиту закона об обязательном украинский язык и сказала, что не понимает людей, которые выступают против него.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/govuamova/posts/372538607875507
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ