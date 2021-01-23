Стало известно, когда начнут штрафовать нарушителей закона о языке

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Кириєнко Анна
Языковой омбудсмен Тарас Кремень сообщил, когда в Украине начнут штрафовать за отказ общаться с клиентами на государственном языке. Об этом сообщил Радио Свобода.
Штрафы за нарушение закона о языке. Фото: topobrazovanie.ru
По словам омбудсмена, выписывать штрафы начнут с 16 июля 2022-го года. Тарас Кремень также напомнил, что нарушителей закона о языке ждут штрафы в размере от 5100 до 6800 гривен.
Однако политик отметил, что штрафы будут выписываться только в одном случае:
Представители сферы предоставления услуг могут обжаловать штрафы в судебном порядке. Для этого нужно привести веские аргументы и предоставить доказательства.
Также Тарас Кремень отмечает, что несоблюдение закона о языке может ударить по репутации брендов, предоставляющих услуги.
Омбудсмен сообщил, что украинская власть не планирует устраивать провокации, проверки, инспекции и тайные проверки.
Напомним, что 16 января, вступила в силу 30 статья языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя о другом. Об этом сообщает Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что недавно известная украинская артистка Оля Полякова рассказала, что думает о языковом законе. Популярная украинская исполнительница стала на защиту закона об обязательном украинском языке и сказала, что не понимает людей, которые выступают против него.
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