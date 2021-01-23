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Стало известно, когда начнут штрафовать нарушителей закона о языке

Штрафовать за нарушение закона о языке будут только в одном случае

сегодня, 22:05
Автор:

Кириєнко Анна

Языковой омбудсмен Тарас Кремень сообщил, когда в Украине начнут штрафовать за отказ общаться с клиентами на государственном языке. Об этом сообщил Радио Свобода.

Стало известно, когда начнут штрафовать нарушителей закона о языке

Штрафы за нарушение закона о языке. Фото: topobrazovanie.ru

По словам омбудсмена, выписывать штрафы начнут с 16 июля 2022-го года. Тарас Кремень также напомнил, что нарушителей закона о языке ждут штрафы в размере от 5100 до 6800 гривен.

Однако политик отметил, что штрафы будут выписываться только в одном случае:

"Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, по которым мы постоянно получаем постоянные жалобы, и таких жалоб достаточно двух для того, чтобы мы начали производство, чтобы был составлен протокол и накладывали штраф".

Представители сферы предоставления услуг могут обжаловать штрафы в судебном порядке. Для этого нужно привести веские аргументы и предоставить доказательства.

Также Тарас Кремень отмечает, что несоблюдение закона о языке может ударить по репутации брендов, предоставляющих услуги.

Омбудсмен сообщил, что украинская власть не планирует устраивать провокации, проверки, инспекции и тайные проверки.

Напомним, что 16 января, вступила в силу 30 статья языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя о другом. Об этом сообщает Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что недавно известная украинская артистка Оля Полякова рассказала, что думает о языковом законе. Популярная украинская исполнительница стала на защиту закона об обязательном украинском языке и сказала, что не понимает людей, которые выступают против него.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kremen-shtafymovnyi-zakon/31064936.html
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