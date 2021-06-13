В Киеве задержали наркодилера. Им оказался оператор телеканала Медведчука



















Киевские правоохранители задержали 32-летнего наркоторговца. Им оказался сотрудник телеканала, связанного с народным депутатом Виктором Медведчуком.

У задержанного обнаружили расфасованные наркотики. Фото: Нацполиция

Во время патрулирования Шевченковского района правоохранители заметили мужчину, который при появлении полицейских начал странно себя вести. Как выяснилось, он делал "закладки" с наркотиками – за каждую из них получал по 60 гривен, сообщает пресс-служба Национальной полиции.





Отмечается, что у задержанного обнаружили расфасованные наркотики, деньги и удостоверение сотрудника одного из телеканалов.





"Правоохранители провели обыск в доме фигуранта. В результате изъяли около килограмма амфетамина, 100 таблеток экстази, каннабис, марки ЛСД, веса и пакетики для расфасовки наркотиков для их дальнейшего сбыта через закладки. Мужчину, 1989 года рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса", – сказано в сообщении.

Издание Цензор со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что наркодиллера зовут Тарас Олийнык, он работает оператором на телеканале "Перший Незалежный", который связывают с нардепом Виктором Медведчуком.

Как сообщали ранее власти Амстердама решили запретить легальную продажу легких наркотиков для туристов. Мэр города Фемке Халсема уже прокомментировал данное решение. По его словам, большинство туристов посещает Амстердам только ради употребления марихуаны. Однако власти хотят, чтобы туристы посещали город для собственного культурного обогащения. Также Фемке Халсема заявил, что на план запрета продажи наркотиков уйдет около года. После внедрения решения каннабис и другие разрешенные наркотики смогут приобрести только жители страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!