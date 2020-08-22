В Украине коронавирус обнаружили у главы областной администрации

Диагноз COVID-19 врачи подтвердили у председателя Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша. Об этом он сообщил 22 августа в Facebook.

Так, в настоящее время чиновник находится на самоизоляции и проходит медикаментозное лечение. Труш пишет, что самочувствие у него - не самое лучшее. Из-за болезни глава области будет работать в дистанционном режиме. В сообщении он отметил, что понимал постоянное пребывание в зоне риска, потому что этого требовала работа на посту главы области.

Фото: facebook.com/Trush.Volodymyr

"Коронавирус это не шутка, не метод политического влияния или надуманная технология. Поэтому настоятельно прошу каждого соблюдать карантинные мероприятия", - призвал Труш.

Он добавил, что область оказалась под угрозой, поскольку коронавирусная эпидемия в регионе не сбавляет оборотов. Так, за сутки на Тернопольщине подтвердили 207 новых случаев инфицирования. Труш отметил, что есть десятки тяжелых больных, которые не могут самостоятельно дышать.

Напомним, коронавирусом заболел нардеп от "Слуги народа", а также мэр Луцка. Недавно стало известно, что COVID-19 переболел сын президента Зеленского.

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