Зеленский признался, что его 7-летний сын переболел COVID-19

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Таисия Ерохина
Президент Владимир Зеленский признался, что его сын болел коронавирусом и лечился вместе со своей мамой - супругой президента Еленой Зеленской. Об этом гарант заявил на брифинге в Николаевской области.
По словам Зеленского, дети переносят эту инфекцию более-менее нормально, хотя и родители беспокоятся из-за повышенной температуры. А вот взрослые, отметил президент, даже не преклонных лет – молодые и здоровые, тяжелее справляются с этой болезнью.
"Скажу откровенно, этот COVID-19 – зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице", - сказал он.
Глава государства добавил, что всерьез к коронавирусу не относишься – пока он не придет в твою семью.
"Болезнь истощает полностью за три недели. В начале первой недели люди чувствуют себя, как будто умирают", - отметил президент.
Зеленский призвал украинцев быть осторожнее и придерживаться карантинных мер.
В Сети уже появился фрагмент комментария президента.
Напомним, количество больных коронавирусом в Украине перевалило за сто тысяч.
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