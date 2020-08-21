Наступление коронавируса: количество больных перевалило за сто тысяч

Второй день подряд в Украине фиксируют более 2 тысяч новых случаев коронавируса. В этот раз показатели лишь немного не дотянули до рекордных. По всей стране число заболевших выросло на 2106 человек, говорится на сайте СНБО. Это лишь на 28 меньше, чем было накануне.

По состоянию на утро пятницы, 21 августа, коронавирус в Украине подцепили 100 643 человек.

Коронавирус в Украине. Фото: Xinhua

С новой силой COVID-19 наступает на Черновицкую область. Этот регион был в лидерах по количеству инфицированных в начале пандемии. Теперь темпы распространения коронавируса снова начали увеличиваться. За вчера здесь обнаружили еще 208 новых больных. По Украине за минувшие сутки это самый высокий показатель.

Более чем на сотню число пациентов выросло во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Харьковской, Закарпатской и Тернопольской областях.

Меньше всего новых случаев инфицирования за вчера зафиксировали в Кировоградской области. Там их было лишь два.

В целом по регионам ситуация сейчас выглядит так:

Львовская область - 12793 случая (+162);



г. Киев - 11328 случаев (+156);

Черновицкая область - 8505 случаев (+208);



Ровенская область - 8238 случаев (+147);

Ивано-Франковская область - 7462 случая (+172);

Харьковская область - 7033 случая (+184);

Закарпатская область - 6771 случай (+109);

Одесская область - 5578 случаев (+170);



Волынская область - 4989 случаев (+60);



Киевская область - 4805 случаев (+78);

Тернопольская область - 4301 случай (+185);

Винницкая область - 3478 случаев (+73);

Житомирская область - 2695 случаев (+98);

Днепропетровская область - 1894 случая (+21);

Хмельницкая область - 1828 случаев (+60);

Черниговская область - 1366 случаев (+52);

Запорожская область - 1234 случая (+21);



Черкасская область - 1219 случаев (+19);

Донецкая область - 1183 случая (+27);

Сумская область - 1124 случая (+46);



Николаевская область - 912 случаев (+19);



Кировоградская область - 751 случай (+2);

Полтавская область - 614 случаев (+20);

Херсонская область - 328 случаев (+8);

Луганская область - 213 случаев (+9);

Стоит отметить, что за сутки число тех, кто победил коронавирус выросло еще на 637 человек. Теперь их в Украине 51 078.

Умерли от COVID-19 еще 23 пациента, а общее количество жертв увеличилось до 2207 человек.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, кого в Украине будут прежде всего вакцинировать от коронавируса.

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