Сразу два рекорда: коронавирус пошел в агрессивное наступление

Коронавирус ударил по Украине с новой силой. За сутки в Минздраве зафиксировали сразу два рекорда. Впервые с начала вспышки количество новых больных за день перевалило за 2 тысячи. Об этого говорится на сайте Минздрава.

По всем регионам в сумме прибавилось 2134 пациентов с коронавирусом. Общее число инфицированных стремительно приближается к ста тысячам. Сейчас оно достигает 98 537 человек. Если COVID-19 будет и далее распространяться такими же темпами, то отметку в 100 тысяч Украина преодолеет уже завтра.

Коронавирус в Украине. Фото: 24tv.ua

Но это не единственный коронавирусный рекорд, с которым нынче столкнулась Украина. За сутки в больницах умерли еще 40 пациентов с COVID-19. Такого высокого показателя смертности не фиксировали еще ни разу с начала пандемии.

Стоит отметить, что количество тех, кто все же смог победить коронавирус, выросло за день еще на 704 человека. Теперь их насчитывается 50 441 человек.

По регионам коронавирус распространяется следующим образом:

Львовская область - 12631 случай (+183);



г. Киев - 11172 случая (+227);

Черновицкая область - 8297 случаев (+189);



Ровенская область - 8091 случай (+138);

Ивано-Франковская область - 7290 случаев (+168);

Харьковская область - 6849 случаев (+242);

Закарпатская область - 6662 случая (+110);

Одесская область - 5408 случаев (+123);



Волынская область - 4929 случаев (+51);



Киевская область - 4727 случаев (+42);

Тернопольская область - 4116 случаев (+115);

Винницкая область - 3405 случаев (+82);

Житомирская область - 2597 случаев (+61);

Днепропетровская область - 1873 случая (+57);

Хмельницкая область - 1768 случаев (+90);

Черниговская область - 1314 случаев (+36);

Запорожская область - 1213 случаев (+34);



Черкасская область - 1200 случаев (+25);

Донецкая область - 1156 случаев (+34);

Сумская область - 1078 случаев (+55);



Николаевская область - 893 случая (+36);



Кировоградская область - 749 случаев (+1);

Полтавская область - 594 случая (+12);

Херсонская область - 321 случай (+9);

Луганская область - 204 случая (+10);

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, поможет ли, по мнению представителей ВОЗ, спасти планету от пандемии коронавируса сейчас коллективный иммунитет.

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