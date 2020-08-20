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Стало известно, кого в Украине первыми вакцинируют от коронавируса

В Госпотребслужбе назвали город, в котором впервые начнут делать прививки от COVID-19

сегодня, 14:08
Автор:

Елена Волкова

Киевляне станут первыми в Украине, кого начнут вакцинировать от коронавируса. Об этом в эфире Obozrevatel TV заявил начальник Главного управления Госпотребслужбы столицы Олег Рубан.

По словам доктора, именно столица с большим количеством людей из группы риска и миграцией населения одной из первых в Украине зашла в эпидемию и, вероятно, последней из нее выйдет. Чиновник говорит, что в Киеве массово тестируют всех людей с признаками острых респираторных вирусных инфекций, и у 10-15% из них подтверждается коронавирус. 

Стало известно, кого в Украине первыми вакцинируют от коронавируса

По словам Рубана, ситуация будет ухудшаться, и пик заболеваемости придется на октябрь-ноябрь.

"Учитывая научную сеть, Киев будет первым применять препараты и вакцины от коронавируса. Что касается киевской городской власти, то при официальной регистрации вакцины в тот же день пройдет закупка препарата для населения города", — говорит чиновник.

Напомним, коронавирус ударил по Украине с новой силой. За сутки в Минздраве зафиксировали сразу два рекорда. Впервые с начала вспышки количество новых больных за день перевалило за 2 тысячи. Об этого говорится на сайте Минздрава. По всем регионам в сумме прибавилось 2134 пациентов с коронавирусом. Общее число инфицированных стремительно приближается к ста тысячам. Сейчас оно достигает 98 537 человек. Если COVID-19 будет и далее распространяться такими же темпами, то отметку в 100 тысяч Украина преодолеет уже завтра.


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