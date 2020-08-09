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Мэр областного центра заболел коронавирусом

Луцкий градоначальник Григорий Пустовит сообщил об этом в фейсбуке

9 августа 2020, 13:48 comments1243
Автор:

Владимир Лавский
Мэр областного центра заболел коронавирусом

Исполняющий обязанности мэра Луцка Григорий Пустовит заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке. 

"Уважаемые жители Луцка! Публичная работа во время карантина всегда несет в себе риски. Иногда бывают случаи, когда человек приходит на прием, заходит в кабинет в маске, а потом ее снимает. Потому что так ему комфортно. А ты должен выслушать лучанина и ему помочь. Бывают и экстренные случаи, когда предпринимали с центрального рынка 28 июля ворвались в здание горсовета, и пять часов, нарушая все карантинные ограничения, делали здесь все, что им захочется. Но история не об этом. Я также заразился коронавирусом. Дополнительно сообщаю, что со второго августа я на самоизоляции", - написал Пустовит. 

Ранее "Комментарии" сообщали, сколько людей заразилось коронавирусом в Украине за последние за последние сутки. 

Лидером по заболеваемости за последние сутки стали Львовская область (+125 новых случаев), Ивано-Франковская (+124 новых случая) и город Киев (+120 новых случаев). В тоже же самое время в Полтавской и Кировоградской областях зафиксировано лишь по три новых случая. 


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