Мэр областного центра заболел коронавирусом

Исполняющий обязанности мэра Луцка Григорий Пустовит заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

"Уважаемые жители Луцка! Публичная работа во время карантина всегда несет в себе риски. Иногда бывают случаи, когда человек приходит на прием, заходит в кабинет в маске, а потом ее снимает. Потому что так ему комфортно. А ты должен выслушать лучанина и ему помочь. Бывают и экстренные случаи, когда предпринимали с центрального рынка 28 июля ворвались в здание горсовета, и пять часов, нарушая все карантинные ограничения, делали здесь все, что им захочется. Но история не об этом. Я также заразился коронавирусом. Дополнительно сообщаю, что со второго августа я на самоизоляции", - написал Пустовит.

Ранее "Комментарии" сообщали, сколько людей заразилось коронавирусом в Украине за последние за последние сутки.

Лидером по заболеваемости за последние сутки стали Львовская область (+125 новых случаев), Ивано-Франковская (+124 новых случая) и город Киев (+120 новых случаев). В тоже же самое время в Полтавской и Кировоградской областях зафиксировано лишь по три новых случая.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!