Коронавирус отступает: вслед за антирекордом резко упало число новых случаев заражения в Украине

За прошлые сутки в Украине коронавирус диагностирован у 1199 человек. Об этом сообщает система мониторинга распространения коронавируса.

Также за прошлые сутки 18 человек умерло от Covid-19 и сразу 37 - выздоровели. Всего за время эпидемии в Украине заболели 80 949 человек, из которых 43 972 - выздоровели. Смертельным коронавирус оказался для 1897 украинцев.

Лидером по заболеваемости за последние сутки стали Львовская область (+125 новых случаев), Ивано-Франковская (+124 новых случая) и город Киев (+120 новых случаев). В тоже же самое время в Полтавской и Кировоградской областях зафиксировано лишь по три новых случая.

Как ранее писали "Комментарии", в субботу, восьмого августа, в Украине новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом. За последние сутки подтвердился еще 1489 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook. По состоянию на 9:00 8 августа в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 1879 человек. В то же время 43 655 человек выздоровели.

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