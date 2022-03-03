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В Украине хотят ввести пожизненное за госизмену и диверсии

Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №7116 "Ни шагу назад!", которым предложил ужесточить наказание за госизмену

сегодня, 10:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Несколько дней назад в Верховную раду Украины депутаты от фракции "Слуга народа" внесли законопроект №7116 об изменениях в Уголовный кодекс. Парламентарии считают, что нужно ужесточить наказание за государственную измену и диверсии в военное время. Об этом говорится в Telegram-канале "Слуга народа".

В Украине хотят ввести пожизненное за госизмену и диверсии

В Украине хотят ввести пожизненное за госизмену (фото из открытых источников)

"Никакой амнистии за диверсии и предательство родине. Максимальная мера наказания – пожизненное заключение", – написал "слуга" Максим Бужанский.

Изменения, внесенные в законопроект, предлагают максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Кроме этого, лицам, совершившим госизмену и диверсии, будут запрещать любую амнистию.

К слову, после начала вторжения Российской Федерации на украинские территории, во многих городах нашей страны начали действовать диверсанты, которые заранее приехали в Украину и ждали начала войны. Они устанавливали на домах и дорогах различные метки, маяки и наклейки, чтобы враг знал, куда целиться. Их массово начали отлавливать и ликвидировать.

Напомним, 28 февраля, на Харьковщине был задержан мэр города Южного Александр Брюханов и несколько чиновников. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что они обвиняются в государственной измене.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Служба безопасности продолжает обезвреживать диверсантов и сообщников оккупантов. Зачистку производят на всей территории. В течение суток в Ровенской области был задержан агент российских спецслужб, который фотографировал и снимал на видео стратегические и военные объекты на территории области.


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