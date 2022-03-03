В Украине хотят ввести пожизненное за госизмену и диверсии

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Светлана Шкурупий
Несколько
дней назад в Верховную раду Украины депутаты от фракции "Слуга
народа" внесли законопроект №7116 об изменениях в Уголовный кодекс.
Парламентарии считают, что нужно ужесточить наказание за государственную измену
и диверсии в военное время. Об этом говорится в Telegram-канале "Слуга народа".
В Украине хотят ввести пожизненное за госизмену (фото из открытых источников)
"Никакой
амнистии за диверсии и предательство родине. Максимальная мера наказания –
пожизненное заключение", – написал "слуга" Максим Бужанский.
Изменения,
внесенные в законопроект, предлагают максимальное наказание в виде тюремного
заключения на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией
имущества. Кроме этого, лицам, совершившим госизмену и диверсии, будут
запрещать любую амнистию.
К слову, после начала вторжения Российской Федерации на украинские территории, во многих городах нашей страны начали действовать диверсанты, которые заранее приехали в Украину и ждали начала войны. Они устанавливали на домах и дорогах различные метки, маяки и наклейки, чтобы враг знал, куда целиться. Их массово начали отлавливать и ликвидировать.
Напомним,
28 февраля, на Харьковщине был задержан мэр города Южного Александр Брюханов и
несколько чиновников. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что
они обвиняются в государственной измене.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что Служба безопасности продолжает
обезвреживать диверсантов и сообщников оккупантов. Зачистку производят на всей
территории. В течение
суток в Ровенской области был задержан агент российских спецслужб, который
фотографировал и снимал на видео стратегические и военные объекты на территории
области.
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