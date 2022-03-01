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В СБУ рассказали о зачистке диверсантов за минувшие сутки

Правоохранители задерживают пособников врага

сегодня, 12:12
Автор:

Козлова Альбіна
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Служба безопасности продолжает обезвреживать диверсантов и сообщников оккупантов. Зачистку производят на всей территории. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

В СБУ рассказали о зачистке диверсантов за минувшие сутки

фото СБУ

В течение суток в Ровенской области был задержан агент российских спецслужб, который фотографировал и снимал на видео стратегические и военные объекты на территории области. Задержанный передавал эту информацию оккупантам для подготовки диверсий. Предатель в соцсетях предлагал деньги за подрывную деятельность на территории Украины.

В Житомирской области был ликвидирован корректировщик огня. Тот ставил метки, а когда начали проверять его документы, он начал стрелять в правоохранителей. СБУ задержала за сутки восемь человек, которым платили деньги за нанесение меток для корректировки огня и диверсий.

В Мариуполе правоохранители задержали двух предателей, предоставлявших оккупантам информацию о расположении блокпостов, дислокации и перемещении украинской военной техники. Также они писали в социальных сетях призывы к сдаче города оккупационным войскам.

В Днепропетровской области объявили подозрение мужчине, снимавшему на телефон передвижение украинской военной техники. Предатель посылал эту информацию абоненту с территории РФ. В Запорожской области оперативники СБУ провели задержание агента России, боевика так называемой "ДНР" и главаря батальона "Восток". Под видом мирного жителя он ходил рядом с военными объектами и фотографировал их.

Как сообщал портал "Комментарии", выезды из Чернигова сейчас заминированы, чтобы не прошли российские войска.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny
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