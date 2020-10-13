В Украине хотят продлить карантин: в Минздраве определились с датой

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Виолетта Комаровская
Карантин в Украине могут продлить еще на 2 месяца — до 31 декабря. Принять соответствующее постановление Кабмину предложит Министерство здравоохранения. Об этом рассказал в эфире "Громадського" главный санврач Украины Виктор Ляшко.
Карантин в Украине. Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украинцы стали болеть Covid-19 чаще и сильнее. Из-за этого мест в больницах для пациентов с коронавирусом становится все меньше, говорит Ляшко. А значит противоэпидемические меры могут постепенно усиливать.
А вот в целом адаптивный карантин в Украине могут продлить до 31 декабря уже сегодня, 13 октября, во время заседания правительства. На этот период Минздрав будет просить ограничить работу заведений общественного питания. Все они должны будут закрываться в 22:00.
Напомним, что накануне, 12 октября, в Украине ввели новое карантинное зонирование. В красной зоне оказались два города. Также значительно расширилась оранжевая зона.
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