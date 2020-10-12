Новые карантинные зоны: где ужесточили ограничения

Сегодня, 12 октября, в Украине начало действовать новое разделение на карантинные зоны. В красной с самыми строгими ограничениями оказались Сумы и Канев Черкасской области. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram.

Карантин в Украине. Фото: rbc.ua

Канев в красной зоне остается еще с прошлой недели. А вот Сумы оказались там впервые. Строгие ограничения в областном центре будут вводить впервые после весеннего карантина.

В красной зоне, в частности, запрещена работа общественного транспорта в обычном режиме, посадка пассажиров в автобусы и поезда междугороднего и межобластного сообщения (высадка разрешена). Школы, университеты и садики должны закрыться. Также как и кинотеатры, ТРЦ, спортзалы, кафе и рестораны.

Значительно расширились в Украине и границы оранжевой зоны. Там оказались в этот раз почти все областные центры. Желтыми будут только Запорожье и Херсон. А вот Кировоград и вся Кировоградская область по прежнему остаются в зеленой зоне.

К слову, в оранжевую зону вернулся Тернополь, который несколько недель подряд был красным. Также оранжевым стал Киев, который сейчас среди лидеров по темпам распространения коронавируса.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине могут ввести карантин выходного дня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!