В Украине обновили карантинное зонирование - карта

С 12 октября в Украине будут действовать новые зоны карантина в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Перечень согласован на очередном заседании государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Красная зона:

— Канев Черкасской области;

— Сумы Сумской области.

Оранжевая зона:

— Винница, Винницкий и Немировский районы Винницкой области;

— Луцк, Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий, Рожищевский и Терейский районы Волынской области;

— Днепр и Днепропетровский район Днепропетровской области;

— Бахмут, Угледар, Краматорск, Мирноград, Покровск и Славянск, Славянский район Донецкой области;

— Житомир, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Олевский, Пулинский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

— Ужгород, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

— Мелитополь и Токмак, Новониколаевский, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;

— Ивано-Франковск и Бурштын, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

— Васильков, Ирпень, Обухов и Фастов, Бориспольский и Киево-Святошинский районы Киевской области;

— Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

— Львов, Пустомытовский и Яворивский районы Львовской области;

— Николаев и Николаевский район Николаевской области;

— Одесса, Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар, Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский районы Одесской области;

— Полтава и Миргород Полтавской области;

— Ровно, Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;

— Лебедин и Ромны, Сумской районы Сумской области;

— Тернополь, Бережаны, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

— Харьков, Люботин и Чугуев, Балаклейский, Близнюковский, Богодуховский, Змиевской, Первомайский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;

— Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичиский, Новоушицкий, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

— Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Смела и Умань, Городищинский, Драбовский, Жашковский, Звенигродский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Манкивський, Монастирищенский, Смоленский, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чорнобаевский и Шполянский районы Черкасской области;

— Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

— Чернигов и Нежин, Бахмач, Варвинский и Носовский районы Черниговской области;

— Киев.

Желтая зона:

— Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Гайсинский, Калиновский, Козятинский, Литинский, Погребищенский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский и Чечельницкий районы Винницкой области;

— Гороховский, Иваничивский, Камень-Каширский, Ковельский, Гороховский, Любешивский, Шацкий, Маневицкий, Ратновский и Шацкий районы Волынской области;

— Кривой Рог, Новомосковск, Павлоград, Синельниково и Терновка, Петриковский, Пятихатский и Солонянский районы Днепропетровской области;

— Доброполье, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мариуполь, Новогродовка, Селидово, Соледар и Торецкое, Бахмутский, Великоновоселковский, Добропольский, Марьинский, Никольский, Александровский и Покровский районы Донецкой области;

— Малин, Андрушевский, Барановский, Брусильвский, Емильчинский, Новоград-Волынский, Попильнянский, Радомышльский, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;

— Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;

— Запорожье, Бердянск и Энергодар, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Приазовский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;

— Калуш и Коломыя, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

— Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Ржищев и Славутич, Барышевский, Белоцерковский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Иванковский, Кагарлыкский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Сквирский, Ставищанский, Таращанский, Тутаевский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

— Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Радеховский и Сокальский районы Львовской области;

— Вознесенск, Очаков и Первомайск, Березанский, Веселиновский, Витовский, Врадиевский, Еланецкий, Кривоозерский и Новоодесский районы Николаевской области;

— Балта, Белгород-Днестровский, Подольск и Южный, Арцизский, Балтский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровский, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Окнянський, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Шаравский районы Одесской области;

— Гадяч, Горишние Плавни, Кременчуг и Лубны, Великобагачинский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Миргородский, Решетиловский, Полтавский, Семеновский, Хорольский и Шишацкий районы Полтавской области;

— Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Заречненский, Корецкий, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;

— Конотоп, Ахтырка и Шостка, Белопольский, Буринский, Краснопольский, Лебединский, Недрыгайловский, Ахтырский, Роменской, Середина-Будский, Тростянецкий и Шосткинский районы Сумской области;

— Изюм, Купянск и Лозовая, Барвенковский, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Дергачевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Лозовской, Нововодолажский, Печенежский и Шевченковский районы Харьковской области;

— Херсон и Новая Каховка, Белозерский, Высокопольский, Ивановский, Нововоронцовский, Новотроицкий и Олешковский районы Херсонской области;

— Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Деражнянский, Каменец-Подольский, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;

— Прилуки, Бобровицкий, Борзнянский, Козелецкий, Крупской, Корюковский, Куликовский, Менский, Нежинский, Репкинский, Сосницкий, Сребнинский и Черниговский районы Черниговской области.





Напомним, врач назвал дату, когда стихнет эпидемия коронавируса.





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