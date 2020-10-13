Степанов рассказал о жестких карантинных ограничениях, которые введут в Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что в скором времени в Украине будут усиливаться карантинные меры по борьбе с COVID-19. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода Слова".

"Стоит признать очевидное: сейчас в Украине растет нагрузка на систему медицины в целом. По нашим подсчетам, в больницах пребывает более 20 тысяч пациентов. Министерство пытается увеличить количество коек, но это не везде возможно. Во вторник состоится очередное заседания Кабинета Министров. На нем в обязательном порядке поднимем вопрос ужесточения карантинных ограничений. Все попытаемся сделать так, чтобы не обрушить экономику, бизнес может быть спокоен. Второго локдауна в стране точно не будет", — заверил Степанов.

Как ранее сообщали "Комментарии", украинские ученые написали президенту Украины Владимиру Зеленскому открытое письмо с требованием ужесточить карантин.

"Если и дальше руководство страны ничего не будет делать, то уже к середине ноября мы увидим коллапс. В больницах просто не будет хватать коек, чтобы принять всех заразившихся. К тому же, не хватит медицинских рук, чтобы оказать всем нужную помощь. Поэтому своевременным шагом на данный момент, считаем, будет ужесточение карантина по всей стране", — идет речь в тексте заявления.





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