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В Украине этого никогда не забудут: показали видео, как полицейский прощается с сыном в Ирпене

Ребенка увозят из Ирпеня в безопасное место.

сегодня, 00:35 comments1048
Автор:

Лиля Воробьева
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В социальных сетях опубликован трогательный видеоролик, на котором сотрудник украинской полиции из Ирпеня прощается со своим малышом. Мальчика хотят эвакуировать на безопасную территорию. Видео разместило медиа Reuters.

В Украине этого никогда не забудут: показали видео, как полицейский прощается с сыном в Ирпене

Продолжаются бои за Ирпень (фото из открытых источников)

"Путин, украинцы тебе этого никогда не забудут и не простят!",- именно этими словами завершается видеоролик.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский сообщил, сколько детей за 13 дней войны в Украине убили россияне . В городе Мариуполь, окруженный войсками российского агрессора, от обезвоживания организма умерла местная маленькая жительница. В общем, с начала агрессии России на Украину, по состоянию на сегодняшний день, 8 марта, от военных действий захватчиков умерло 50 детей. Об этом сказал глава Украины Владимир Зеленский в своем выступлении перед представителями парламента Британии. По словам украинского президента, сегодня, когда ушел 13-й день войны, в окруженном россиянами Мариуполе умерла маленькая горожанка, причина – обезвоживание. От обезвоживания. Агрессоры не пропускают в город ни продовольствие, ни воду. Не хотят дать жильцам. Просто они заблокированы в подвалах.

Также "Комментарии" сообщали о том, что во время эвакуации из Ирпеня оккупанты убили восемь человек, среди них есть дети . Во время эвакуации жителей Ирпеня из города, находящегося в Киевской области, из-за обстрелов российских оккупантов погибли восемь человек. Мэр Ирпеня опроверг информацию, что якобы Ирпень захватили кафиры. По словам Маркушина, город не показался врагу, а бои продолжаются. Также он рассказал, что на его глазах погибли двое детей.


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Источник: https://t.me/kievmap/11182
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