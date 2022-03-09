В Украине этого никогда не забудут: показали видео, как полицейский прощается с сыном в Ирпене

В социальных сетях опубликован трогательный видеоролик, на котором сотрудник украинской полиции из Ирпеня прощается со своим малышом. Мальчика хотят эвакуировать на безопасную территорию. Видео разместило медиа Reuters.

Продолжаются бои за Ирпень (фото из открытых источников)

"Путин, украинцы тебе этого никогда не забудут и не простят!",- именно этими словами завершается видеоролик.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский сообщил, сколько детей за 13 дней войны в Украине убили россияне . В городе Мариуполь, окруженный войсками российского агрессора, от обезвоживания организма умерла местная маленькая жительница. В общем, с начала агрессии России на Украину, по состоянию на сегодняшний день, 8 марта, от военных действий захватчиков умерло 50 детей. Об этом сказал глава Украины Владимир Зеленский в своем выступлении перед представителями парламента Британии. По словам украинского президента, сегодня, когда ушел 13-й день войны, в окруженном россиянами Мариуполе умерла маленькая горожанка, причина – обезвоживание. От обезвоживания. Агрессоры не пропускают в город ни продовольствие, ни воду. Не хотят дать жильцам. Просто они заблокированы в подвалах.

Также "Комментарии" сообщали о том, что во время эвакуации из Ирпеня оккупанты убили восемь человек, среди них есть дети . Во время эвакуации жителей Ирпеня из города, находящегося в Киевской области, из-за обстрелов российских оккупантов погибли восемь человек. Мэр Ирпеня опроверг информацию, что якобы Ирпень захватили кафиры. По словам Маркушина, город не показался врагу, а бои продолжаются. Также он рассказал, что на его глазах погибли двое детей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!