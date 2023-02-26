В Украине есть те, кто считает себя гражданами СССР: сколько процентов

Социологи провели исследование и обнаружили, что большинство опрошенных считают себя украинцами, таких оказалось почти 80%. Также часть населения избрала вариант с гражданством бывшего СССР. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Киевского международного института социологии.

Российские диктаторы Ленин и Сталин. Фото из открытых источников

Согласно опросу, прошедшему в декабре 2022 года 79,7% опрошенных идентифицировало себя как гражданина Украины, год назад такой вариант избрали 62,6%. Второе место занял вариант, когда опрошенные считали себя жителем села или города, где проживали.

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Интересно, что гражданином бывшего Советского Союза проголосовало 1,4% опрошенных, что немного меньше, чем вариант гражданин Европы, набравший 1,6%. Еще 3,3% опрошенных считают себя гражданами мира. 3,9% избрали, что они являются представителями этноса.





Согласно исследованию Киевского международного института социологии в Украине в целом есть положительная динамика роста с вариантом украинской идентичности. Согласно результатам, в начале 2000-х годов лишь немногим более 40% идентифицировали себя как украинцы. В 2014 году этот показатель прыгнул до 64% и практически не изменялся до начала российского вторжения в 2022 году. Тогда вариант "гражданин Украины" избрало 84,6% опрошенных.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что прошел опрос, показавший, продолжают ли россияне поддерживать войну в Украине. За год войны мнения большинства россиян практически не изменились.

Также "Комментарии" писал о результатах опроса, продолжили ли украинцы воевать после ядерного удара России.