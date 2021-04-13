В Украине еще одна область попала в «красную» зону: полный список

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Вечканова Елена
Коронавирусная
болезнь продолжает увеличивать радиус поражения в отдельных украинских
регионах. И пока некоторые области, после строгого соблюдения всех карантинных
требований, покидают "красную" зону, другие — как Полтавская — наоборот,
пополняют её. О новом зонировании стало известно благодаря министру Кабмину
Олегу Немчинову.
С 15 апреля Полтавская область станет "красной". Фото: Shutterstock
Как сообщил чиновник,
новое зонирование, где Полтавщина станет "красной", начнет действовать с
полуночи четверга, 15 апреля.
К подобному
решению правительству пришлось прибегнуть из-за того, что ограничения "оранжевой"
зоны в этой области не повлияли на уменьшение количества заболевших. Помимо
этого, несколько последних дней в местных больницах критически увеличилось
количество госпитализаций тяжелых коронавирусных больных.
Если до четверга госкомиссия с ТЭБ и ЧС не примет дополнительных решений, то с 15 апреля в "красной" карантинной зоне окажется 13 регионов Украины. Предварительно, самые жесткие ограничения будут применены к жителям Житомирщины, Киевщины, Львовщины, Сумщины, Черниговщины, Одещины, Харьковщины, Полтавщины, Черновицкой, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой областей, а также Киева.
"Оранжевая" зона,
вероятно, продолжит распространяться на еще девять областей. Это Тернопольщина,
Ровненщина, Черкащина, Днепропетровщина, Донетчина, Кировоградщина, Волынь, Луганщина
и Винничина. Впрочем, стоит отметить, что из этих регионов лишь Кировоградская
область не демонстрирует критического превышения нормы госпитализаций среди
больных COVID-19.
Ограничения "желтой"
зоны по-прежнему касаются лишь трех украинских областей — Ивано-Франковской,
Херсонской и Закарпатской.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, какое важное заявление о третьей волне коронавируса в Украине сделал руководитель Минздрава.
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