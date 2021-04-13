В Украине еще одна область попала в «красную» зону: полный список

Коронавирусная болезнь продолжает увеличивать радиус поражения в отдельных украинских регионах. И пока некоторые области, после строгого соблюдения всех карантинных требований, покидают "красную" зону, другие — как Полтавская — наоборот, пополняют её. О новом зонировании стало известно благодаря министру Кабмину Олегу Немчинову.



С 15 апреля Полтавская область станет "красной". Фото: Shutterstock

Как сообщил чиновник, новое зонирование, где Полтавщина станет "красной", начнет действовать с полуночи четверга, 15 апреля.

К подобному решению правительству пришлось прибегнуть из-за того, что ограничения "оранжевой" зоны в этой области не повлияли на уменьшение количества заболевших. Помимо этого, несколько последних дней в местных больницах критически увеличилось количество госпитализаций тяжелых коронавирусных больных.

Если до четверга госкомиссия с ТЭБ и ЧС не примет дополнительных решений, то с 15 апреля в "красной" карантинной зоне окажется 13 регионов Украины. Предварительно, самые жесткие ограничения будут применены к жителям Житомирщины, Киевщины, Львовщины, Сумщины, Черниговщины, Одещины, Харьковщины, Полтавщины, Черновицкой, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой областей, а также Киева.

"Оранжевая" зона, вероятно, продолжит распространяться на еще девять областей. Это Тернопольщина, Ровненщина, Черкащина, Днепропетровщина, Донетчина, Кировоградщина, Волынь, Луганщина и Винничина. Впрочем, стоит отметить, что из этих регионов лишь Кировоградская область не демонстрирует критического превышения нормы госпитализаций среди больных COVID-19.

Ограничения "желтой" зоны по-прежнему касаются лишь трех украинских областей — Ивано-Франковской, Херсонской и Закарпатской.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какое важное заявление о третьей волне коронавируса в Украине сделал руководитель Минздрава.

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