В Украине больше 50% родителей школьников против дистанционного обучения

Государственная служба качества образования в Украине провела опрос на своем сайте, в ходе которого выяснилось, сколько процентов детей и родителей довольны дистанционным обучением. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в ходе форума "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы".

Украинские школьники хотели бы остаться на дистанционном обучении - фото: из открытых источников

Так, по результатам анкетирования, большая часть опрошенных детей отметила, что готова продолжать и дальше обучение в дистанционной форме. Однако против такой идеи оказались родители. Результаты гласят о том, что больше половины проголосовали против дистанционного обучения.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет отметил, что последнее анкетирование показало такой результат: 65-70% детей хотят, чтобы дистанционное обучение продлилось, и примерно 30% детей проголосовали против этого. В то же время 55-60% категорически не хотят, чтобы в дальнейшем дистанционная форма обучения продолжалась.

Стоит отметить, что "дистанционка" считается эффективным методом обучения для школьников. Национальным бюро экономических исследований в США был рассмотрен широкий круг факторов, влияющих на дистанционное обучение, включая доступ студентов к компьютерному оборудованию и Интернету, типы наиболее эффективных программ и лучшие технологические инструменты для мотивации студентов. Также отмечается, что дистанционное обучение улучшило владение компьютером и некоторые когнитивные навыки у детей, передает UОpeople.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в украинских школах могут появиться новые предметы, а также о том, как будет развиваться пандемия в Украине до конца февраля: новый прогноз НАН.

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