В Украине больше 50% родителей школьников против дистанционного обучения

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Мокрик Анастасия
Государственная служба качества образования в Украине провела опрос на своем
сайте, в ходе которого выяснилось, сколько процентов детей и родителей довольны дистанционным обучением.
Об этом сообщил министр образования и науки
Сергей Шкарлет в ходе форума "Украина
30 Коронавирус: вызовы и ответы".
Украинские школьники хотели бы остаться на дистанционном обучении - фото: из открытых источников
Так, по результатам анкетирования, большая часть опрошенных детей отметила,
что готова продолжать и дальше обучение в дистанционной форме. Однако против
такой идеи оказались родители. Результаты гласят о том, что больше половины
проголосовали против дистанционного обучения.
Министр
образования и науки Сергей Шкарлет
отметил, что последнее анкетирование показало такой результат: 65-70% детей хотят, чтобы дистанционное обучение
продлилось, и примерно 30% детей проголосовали против этого. В то же время 55-60% категорически не хотят, чтобы в дальнейшем дистанционная
форма обучения продолжалась.
Стоит отметить, что "дистанционка" считается эффективным методом обучения для школьников. Национальным бюро экономических исследований в США был рассмотрен широкий круг факторов, влияющих на дистанционное обучение, включая доступ студентов к компьютерному оборудованию и Интернету, типы наиболее эффективных программ и лучшие технологические инструменты для мотивации студентов. Также отмечается, что дистанционное обучение улучшило владение компьютером и некоторые когнитивные навыки у детей, передает UОpeople.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в украинских школах могут появиться новые предметы, а также о том, как будет развиваться пандемия в Украине до конца февраля: новый прогноз НАН.
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