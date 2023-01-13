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В Стокгольме "повесили" чучело Эрдогана: Анкара в гневе

Турция отменила визит спикера парламента Швеции из-за скандального митинга

сегодня, 09:34
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Автор:

Кравцев Сергей

Турция в четверг вызвала посла Швеции в связи с демонстрацией в Стокгольме, в ходе которой чучело президента Реджепа Тайипа Эрдогана было подвешена вверх ногами. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

В Стокгольме "повесили" чучело Эрдогана: Анкара в гневе

Эрдоган. Фото: DW

По информации турецкого дипломатического источника, посол Швеции в Турции Стаффан Херрстром был вызван в министерство иностранных дел, и ему была передана нота Анкары.

"Было подчеркнуто наше ожидание того, что виновные в инциденте должны быть установлены, необходимые процессы проведены, и Швеция должна выполнить свои обещания", — отметил источник.

В МИД Швеции подтвердили, что посла вызывали в министерство иностранных дел в Анкаре, но не стали разглашать детали инцидента.

Акцию протеста провели представители курдской организации "Комитет Рожавы". На ней чучело, которое символизировало турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, подняли вниз головой.

"История показывает, как часто заканчивают диктаторы, поэтому, ради всех, Эрдоган: воспользуйся шансом и уйди в отставку, чтобы не оказаться вверх ногами на площади Таксим", — говорится в сообщении представителей "Комитета Рожавы" в Twitter.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Еврокомиссия поддерживает идею Эстонии насчет ареста российских активов и последующей передачи таких средств для восстановления Украины. Тем временем в Киевской области начались первые проекты восстановления в рамках платформы UNITED24, о чём сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, какие важные моменты следует учесть, говоря, в том числе, о послевоенном восстановлении Украины?




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/turkey-summons-swedish-ambassador-over-erdogan-puppet-protest-stockholm-2023-01-12/
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