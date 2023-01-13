В Стокгольме "повесили" чучело Эрдогана: Анкара в гневе

Турция в четверг вызвала посла Швеции в связи с демонстрацией в Стокгольме, в ходе которой чучело президента Реджепа Тайипа Эрдогана было подвешена вверх ногами. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Эрдоган. Фото: DW

По информации турецкого дипломатического источника, посол Швеции в Турции Стаффан Херрстром был вызван в министерство иностранных дел, и ему была передана нота Анкары.

"Было подчеркнуто наше ожидание того, что виновные в инциденте должны быть установлены, необходимые процессы проведены, и Швеция должна выполнить свои обещания", — отметил источник.

В МИД Швеции подтвердили, что посла вызывали в министерство иностранных дел в Анкаре, но не стали разглашать детали инцидента.

Акцию протеста провели представители курдской организации "Комитет Рожавы". На ней чучело, которое символизировало турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, подняли вниз головой.

"История показывает, как часто заканчивают диктаторы, поэтому, ради всех, Эрдоган: воспользуйся шансом и уйди в отставку, чтобы не оказаться вверх ногами на площади Таксим", — говорится в сообщении представителей "Комитета Рожавы" в Twitter.

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