В Стокгольме "повесили" чучело Эрдогана: Анкара в гневе

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Кравцев Сергей
Турция в четверг вызвала посла Швеции в связи с демонстрацией в Стокгольме, в ходе которой чучело президента Реджепа Тайипа Эрдогана было подвешена вверх ногами. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".
Эрдоган. Фото: DW
По информации турецкого дипломатического источника, посол Швеции в Турции Стаффан Херрстром был вызван в министерство иностранных дел, и ему была передана нота Анкары.
В МИД Швеции подтвердили, что посла вызывали в министерство иностранных дел в Анкаре, но не стали разглашать детали инцидента.
Акцию протеста провели представители курдской организации "Комитет Рожавы". На ней чучело, которое символизировало турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, подняли вниз головой.
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Также издание "Комментарии" сообщало — Еврокомиссия поддерживает идею Эстонии насчет ареста российских активов и последующей передачи таких средств для восстановления Украины. Тем временем в Киевской области начались первые проекты восстановления в рамках платформы UNITED24, о чём сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, какие важные моменты следует учесть, говоря, в том числе, о послевоенном восстановлении Украины?
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