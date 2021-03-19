logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.03.2021

BTC/USD

58786.13

ETH/USD

1814.08

LTC/USD

203.23

НБУ 19.03.2021

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.20

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В США планируют создать Instagram для детей до 13 лет
commentss НОВОСТИ Все новости

В США планируют создать Instagram для детей до 13 лет

В новой версии соцсети родители должны иметь контроль над аккаунтом ребенка

сегодня, 15:08
Автор:

Лиза Снисар

Американская компания Facebook планирует создать новую версию соцсети Instagram специально для детей в возрасте до 13 лет. Сейчас приложение находится на ранней стадии разработки. Об этом сообщает BuzzFeed.

В США планируют создать Instagram для детей до 13 лет

Facebook разрабатывает Instagram для детей до 13 лет - фото из открытых источников

"Я рад сообщить, что в будущем мы определили работу с молодежью приоритетом для Instagram и добавили ее в список приоритетов H1", — говорится в сообщении вице-президента Instagram Вишала Шаха.

По словам гендиректора соцсети Адама Мосери, у компании пока нет детального плана реализации разработки "Instagram для детей". Однако он отметил, что в такой альтернативной версии соцсети родители точно должны иметь контроль над аккаунтом ребенка.

Отметим, что в связи с действующей политикой социальной сети, детям до 13 лет запрещено пользоваться и регистрироваться в Instagram.

Напомним, что ранее стало известно, когда на территории Украины будет доступен высокоскоростной мобильный интернет от спутникового проекта Starlink американского миллиардера Илона Маска. На официальном сайте проекта есть возможность подачи заявки на присоединение, в Украине появление интернета от Маска ожидается уже в 2022 году.  На территории Европы спутниковый интернет американского изобретателя планируют использовать уже к концу этого года. На данный момент уже принимаются заявки от жителей Великобритании. В ближайшее время возможность подачи анкеты получат потенциальные абоненты из Греции и Германии.

Как ранее сообщали "Комментарии", наибольшее количество случаев обмана в интернете зафиксировано на реальных и поддельных сайтах, которые продают товары. Аферисты прикидываются продавцами и обещают прислать несуществующий товар. В результате человек делает заказ, оплачивает полностью или частично покупку и теряет свои деньги, поскольку товар к нему так и не поступает.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.buzzfeednews.com/article/ryanmac/facebook-instagram-for-children-under-13
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ