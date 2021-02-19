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Стало известно, когда в Украине появится спутниковый интернет от Илона Маска

Назван точный срок

сегодня, 19:00
Автор:

Гриниченко Дима

Стало известно, когда на территории Украины будет доступен высокоскоростной мобильный интернет от спутникового проекта Starlink американского миллиардера Илона Маска. Об этом стало известно на официальном сайте проекта.  

Стало известно, когда в Украине появится спутниковый интернет от Илона Маска

Фото: Google

Американский миллиардер продолжает развитие грандиозного проекта Starlink, который предусматривает создание спутниковой сети, которая обеспечит каждую точку планеты высокоскоростным интернетом.

На официальном сайте проекта есть возможность подачи заявки на присоединение, в Украине появление интернета от Маска ожидается уже в 2022 году. 

На территории Европы спутниковый интернет американского изобреталя планирую использовать уже к концу этого года. На данный момент уже принимаются заявки от жителей Великобритании. В ближайшее время возможность подачи анкеты получат потенциальные абоненты из Греции и Германии.

В компании SpaceX Илона Маска заявили, что для того, чтобы полноценно реализовать проект Starlink нужно запустить в космос 12 тысяч спутников, которых сейчас на орбите больше тысячи. 

На первом этапе реализации в проект нужно будет инвестировать более 10 миллиардов долларов, однако если все пойдет по плану, то Starlink будет приносить создателям 30 миллиардов долларов в год.

Недавно Илон Маск вернулся на первую строчку в списке самых богатых людей мира. Он догнал основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

Состояние Маска оценили в 209 миллиардов долларов, когда состояние Безоса составило 194 миллиарда.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Илон Маск заявил о желании создать новую криптовалюту

Читайте также о том, что Маск решил покинуть Twitter.


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Источник: https://www.starlink.com
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