Стало известно, когда в Украине появится спутниковый интернет от Илона Маска

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Гриниченко Дима
Стало известно, когда на территории Украины будет доступен высокоскоростной мобильный интернет от спутникового проекта Starlink американского миллиардера Илона Маска. Об этом стало известно на официальном сайте проекта.
Фото: Google
Американский миллиардер продолжает развитие грандиозного проекта Starlink, который предусматривает создание спутниковой сети, которая обеспечит каждую точку планеты высокоскоростным интернетом.
На официальном сайте проекта есть возможность подачи заявки на присоединение, в Украине появление интернета от Маска ожидается уже в 2022 году.
На территории Европы спутниковый интернет американского изобреталя планирую использовать уже к концу этого года. На данный момент уже принимаются заявки от жителей Великобритании. В ближайшее время возможность подачи анкеты получат потенциальные абоненты из Греции и Германии.
В компании SpaceX Илона Маска заявили, что для того, чтобы полноценно реализовать проект Starlink нужно запустить в космос 12 тысяч спутников, которых сейчас на орбите больше тысячи.
На первом этапе реализации в проект нужно будет инвестировать более 10 миллиардов долларов, однако если все пойдет по плану, то Starlink будет приносить создателям 30 миллиардов долларов в год.
Недавно Илон Маск вернулся на первую строчку в списке самых богатых людей мира. Он догнал основателя компании Amazon Джеффа Безоса.
Состояние Маска оценили в 209 миллиардов долларов, когда состояние Безоса составило 194 миллиарда.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Илон Маск заявил о желании создать новую криптовалюту.
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