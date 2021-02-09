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Эксперты назвали самый популярный способ мошенничества в интернете

Чаще всего аферисты притворяются продавцами интернет-магазинов

сегодня, 10:30
Автор:

Кириєнко Анна

Натолкнуться на мошенников в интернете достаточно легко. К тому же аферисты используют различные способы обмана, которые иногда очень трудно распознать. В 2020-м году множество человек пострадали от не настоящих интернет-магазинов, которые выманивали деньги, однако не отправляли товар. Об этом сообщают эксперты компании Avito и "Тинькофф".

Эксперты назвали самый популярный способ мошенничества в интернете

Мошенничество в интернете - названо самую популярную схему аферистов. Фото: madjordom.ru

Аналитики сообщили, что наибольшее количество случаев обмана зафиксировано на реальных и поддельных сайтах, которые продают товары. Аферисты прикидываются продавцами и обещают прислать несуществующий товар. В результате человек делает заказ, оплачивает полностью или частично покупку и теряет свои деньги, поскольку товар к нему так и не поступает.

Еще одним способом выманить деньги из интернет-пользователей являются разнообразные опросы или акции, в которых обещают выгоду, скидку, приз. Чтобы получить подарок, обычно ресурсы просят оплатить комиссию, которую впоследствии забирают себе мошенники.

Расцвет кибермошенничества через интернет-магазины связан с карантином. В этот период большинство людей делало покупки преимущественно в онлайн-режиме.

Эксперты призывают внимательнее относиться к интернет-покупкам и заказывать товар на уже проверенных сайтах.

Напомним, что в Европе и в России вчера не работали несколько мессенджеров. Так, в мессенджерах Telegram и WhatsApp произошел масштабный сбой. В чем его причина, читайте в нашем материале.

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Источник: https://lenta.ru/news/2021/02/09/kiberobman/
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