В США обеспокоены редкой болезнью, связанной с прививкой вакциной Moderna

Представители здравоохранения США анализируют отчеты о развитии редкого заболевания сердца у молодых людей после прививания вакциной Moderna. Как информирует издание "Комментарии", такая информация появилась в распоряжении рейтингового издания "Washington Post".



Вакцина Фото из открытых источников

Ученых взволновало появление болезни миокардит, которую, очень большая вероятность, может вызвать прививание вакциной Moderna. Первые предположение о данном заболевании появились после исследований в Канаде. Там говорится, что вакцина Moderna может быть менее безопасна, чем вакцина Pfizer-BioNTech. Издание акцентирует внимание на том, что в группе риска оказываются парни возрастом до 30 лет. Тем не менее, издание ссылается на то, что итоговых выводов, которые бы позволили делать конкретные выводы о негативных последствиях вакцины Moderna пока что нет.

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Отметим также – Нацполиция в регионах уже получила указания от Минздрава усилить контроль за соблюдением гражданами противоэпидемиологических норм и правил. В первую очередь это касается ношения защитных масок в общественных местах, а также ограничения проезда в общественном транспорте.

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