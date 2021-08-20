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В США обеспокоены редкой болезнью, связанной с прививкой вакциной Moderna

Представители здравоохранения США рассматривают отчеты о развитии редкого заболевания сердца у молодых людей после прививки вакциной Moderna

сегодня, 12:15
Автор:

Кравцев Сергей

Представители здравоохранения США анализируют отчеты о развитии редкого заболевания сердца у молодых людей после прививания вакциной Moderna. Как информирует издание "Комментарии", такая информация появилась в распоряжении рейтингового издания "Washington Post".

В США обеспокоены редкой болезнью, связанной с прививкой вакциной Moderna

Вакцина Фото из открытых источников

Ученых взволновало появление болезни миокардит, которую, очень большая вероятность, может вызвать прививание вакциной Moderna. Первые предположение о данном заболевании появились после исследований в Канаде. Там говорится, что вакцина Moderna может быть менее безопасна, чем вакцина Pfizer-BioNTech. Издание акцентирует внимание на том, что в группе риска оказываются парни возрастом до 30 лет. Тем не менее, издание ссылается на то, что итоговых выводов, которые бы позволили делать конкретные выводы о негативных последствиях вакцины Moderna пока что нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — с каждым днем в Украине фиксируют рост заболеваемости на коронавирус. География распространения нового штамма коронавируса покрывает практически всю территорию Украины, но все же есть четыре области, где медики бьют особую тревогу, это – Днепропетровская, Харьковская, Черновицкая и Житомирская области. Здесь стремительно начинает увеличиваться количество новых выявленных заболеваний и вполне может так произойти, что выше упомянутые регионы окажутся в "желтой зоне". 

Отметим также – Нацполиция в регионах уже получила указания от Минздрава усилить контроль за соблюдением гражданами противоэпидемиологических норм и правил. В первую очередь это касается ношения защитных масок в общественных местах, а также ограничения проезда в общественном транспорте.


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Источник: https://www.washingtonpost.com/health/2021/08/19/moderna-vaccine-myocarditis/
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