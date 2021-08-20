Полиции дана команда снова жестко контролировать ношение масок и ограничение проезда в общественном транспорте

По сравнению с прошлым летом украинцы заметно расслабились в отношении соблюдения противоэпидемиологических мер и не соблюдают их в большинстве регионов. В МОЗ в самое ближайшее время обещают провести анализ эпидситуации по распространению коронавируса и темпов вакцинации, сделав соответствующие выводы. Итогом этого анализа будет усиление контроля за ношением масок в общественных местах. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт Минздрава.

Защитная маска Фото из открытых источников

В Минздраве отметили, что ношение масок необходимо для сдерживания пандемии и контроля за ситуацией. Особенно это важно в тех областях, где низкий уровень вакцинации и есть рост заболеваемости на коронавирус.

Министра здравоохранения Виктор Ляшко подчеркивает, нет причин говорить о том, что ситуация начинает выходить из-под контроля, но тенденция к росту заболеваемости на коронавирус не может не настораживать. Поэтому полиция в регионах уже получила соответствующее указание от Минздрава и полицейские вновь будут относиться к соблюдению противоэпидемиологических мер с более серьезной ответственностью. Что касается того, что именно должны будут контролировать правоохранители, то это в первую очередь ношение гражданами защитных масок, режим самоизоляции и требования по количеству пассажиров в общественном транспорте. Как известно, практически во всех регионах эти требования последнее время не соблюдаются.

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