В СНБО рассказали, ожидать ли в Украине полноценного локдауна

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Вечканова Елена
В связи с переходом значительной части областей в "красную" карантинную зону, многих украинцев интересует вопрос жесткого локдауна.
Украину могут закрыть на жесткий локдаун. Фото из открытых источников
О возможности возвращения к
подобным ограничениям стало известно из интервью секретаря Совета нацбезопасности
и безопасности Алексея Данилова, пишет BBC Украина.
Чиновник не
исключает, что центральной власти придется прибегнуть к "закрытию всей страны".
Такое уже было прошлой весной, напоминает Данилов. При этом политики четко
понимают все риски как одобрения локдауна, так и его игнорирования.
В ближайшие дни можно ожидать проведения специального заседания СНБО, на котором обсудят обострившуюся в Украине ситуацию с коронавирусом.
Алексей Данилов добавляет,
что поднимут вопросы не только заболеваемости, но и все сопутствующие, в том
числе экономические.
Главным фактором
для введения локдауна секретарь СНБО называет поведение украинцев. По его
словам, даже "закрытие" одной области в период пандемии — скорее исключение,
что уж говорить о всей стране.
При этом полного
и жесткого локдауна Данилов все равно не исключает. При этом он высказывает надежду
на то, что распространению коронавируса помогут решения местных властей. Это
связано с тем, что недавно именно к местным чиновникам перешли все возможности
насчет определения необходимых карантинных мер.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что конкретные условия для полного локдауна в Украине озвучивал и глава Минздрава Максим Степанов. Министр утверждал, что подоплекой для самых жестких карантинных мер может стать одновременное пребывание сразу 13 областей в "красной" зоне.
Также на портале можно узнать, почему в Украине может сорваться процесс массовой вакцинации против COVID-19 и как к этому причастен экс-президент Петр Порошенко.
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