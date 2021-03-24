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В СНБО рассказали, ожидать ли в Украине полноценного локдауна

Введение жесткого карантина зависит исключительно от поведения населения

сегодня, 21:10
Автор:

Вечканова Елена

В связи с переходом значительной части областей в "красную" карантинную зону, многих украинцев интересует вопрос жесткого локдауна.

В СНБО рассказали, ожидать ли в Украине полноценного локдауна

Украину могут закрыть на жесткий локдаун. Фото из открытых источников

О возможности возвращения к подобным ограничениям стало известно из интервью секретаря Совета нацбезопасности и безопасности Алексея Данилова, пишет BBC Украина.

Чиновник не исключает, что центральной власти придется прибегнуть к "закрытию всей страны". Такое уже было прошлой весной, напоминает Данилов. При этом политики четко понимают все риски как одобрения локдауна, так и его игнорирования.

В ближайшие дни можно ожидать проведения специального заседания СНБО, на котором обсудят обострившуюся в Украине ситуацию с коронавирусом.

Алексей Данилов добавляет, что поднимут вопросы не только заболеваемости, но и все сопутствующие, в том числе экономические.

Главным фактором для введения локдауна секретарь СНБО называет поведение украинцев. По его словам, даже "закрытие" одной области в период пандемии — скорее исключение, что уж говорить о всей стране.

При этом полного и жесткого локдауна Данилов все равно не исключает. При этом он высказывает надежду на то, что распространению коронавируса помогут решения местных властей. Это связано с тем, что недавно именно к местным чиновникам перешли все возможности насчет определения необходимых карантинных мер.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что конкретные условия для полного локдауна в Украине озвучивал и глава Минздрава Максим Степанов. Министр утверждал, что подоплекой для самых жестких карантинных мер может стать одновременное пребывание сразу 13 областей в "красной" зоне.

Также на портале можно узнать, почему в Украине может сорваться процесс массовой вакцинации против COVID-19 и как к этому причастен экс-президент Петр Порошенко.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-56515057
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