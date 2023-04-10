В СМИ появились новые подробности о "слитых документах Пентагона"

"Слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подделкой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Пентагон. Фото: из открытых источников

Агентство пишет, что в настоящее время американские власти расследуют "утечку" данных, однако их достоверность до сих пор не подтверждена.

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"Документы могли быть скомпрометированы, чтобы ввести в заблуждение следователей по поводу их происхождения или распространить ложную информацию, которая может нанести вред интересам безопасности Соединенных Штатов", — говорится в материале.

Кроме того, как указывает "Reuters", Пентагон предполагает, что данные могли быть опубликованы американцем, а не кем-либо из союзников. На это указывает "глубина тем, затронутых в документах".

Отметим, по мнению представителей Института изучения войны (ISW), Россия готовит новую информационную атаку с целью давления на Запад и принуждения Украины к переговорам на условиях Кремля. Тем временем, российский публицист, живущий за рубежом, Андрей Пионтковский, считает, что, когда украинские военные пойдут в наступление, у них будет вооружение, позволяющее покрыть всю территорию Крыма. О чем говорит непомерный информационный шум вокруг грядущего наступления ВСУ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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